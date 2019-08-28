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Війна за незалежність: на Донбасі поранений український захисник

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У вівторок, 27 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляє пресцентр ООС у Facebook, противник обстрілював українські позиції забороненою Мінськими домовленостями зброєю: мінометом калібру 82 мм, а також гранатометами різних систем, крупнокаліберними кулеметами і стрілецькою зброєю.

Воїн ООС

Воїн ООС

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Талаківки — зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • двічі в районі Водяного — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • тричі близько Павлополя — з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Мар'їнки — з підствольних гранатометів;

  • неподалік Лебединського — зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • двічі неподалік Світлодарська — з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів.

З початку цієї доби, 28 серпня, обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 27 серпня, окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС, поранений один український військовий.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
ООС
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Хорошая новость. Жаль,что не добили
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