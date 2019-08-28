Війна за незалежність: на Донбасі поранений український захисник

У вівторок, 27 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляє пресцентр ООС у Facebook, противник обстрілював українські позиції забороненою Мінськими домовленостями зброєю: мінометом калібру 82 мм, а також гранатометами різних систем, крупнокаліберними кулеметами і стрілецькою зброєю.

Воїн ООС "Повернись живим"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Талаківки — зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

двічі в районі Водяного — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

тричі близько Павлополя — з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Мар'їнки — з підствольних гранатометів;

неподалік Лебединського — зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Світлодарська — з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів.

З початку цієї доби, 28 серпня, обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 27 серпня, окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС, поранений один український військовий.

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