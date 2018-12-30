Війна за незалежність: мінус три окупанти і спокій для жителів Донбасу

За даними розвідки українських військових, 29 грудня три окупанта були знищені і троє терористів поранені.

Російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, повідомили в прес-центрі штабу ООС на сторінці в Facebook.

"Також, позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Залізне на Горлівському напрямку, поблизу селищ Новомихайлівка, Опитне на Донецькому напрямку та в районі населених пунктів Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі antikor.com.ua

За минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Нагадаємо, що "режим тиші" вводиться з 00.00 (за московським часом) 29.12.2018 командуванням Об'єднаних сил.

Як писав OBOZREVATEL, помічник міністра оборони Юрій Бірюков повідомив, що Збройні сили України взяли під контроль практично всю "сіру зону" на війні за зміцнення незалежності на Донбасі.