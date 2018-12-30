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Війна за незалежність: мінус три окупанти і спокій для жителів Донбасу

6.6тЧитати матеріал російською

За даними розвідки українських військових, 29 грудня три окупанта були знищені і троє терористів поранені.

Російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, повідомили в прес-центрі штабу ООС на сторінці в Facebook.

"Також, позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Залізне на Горлівському напрямку, поблизу селищ Новомихайлівка, Опитне на Донецькому напрямку та в районі населених пунктів Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

antikor.com.ua

За минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби.

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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Нагадаємо, що "режим тиші" вводиться з 00.00 (за московським часом) 29.12.2018 командуванням Об'єднаних сил.

Як писав OBOZREVATEL, помічник міністра оборони Юрій Бірюков повідомив, що Збройні сили України взяли під контроль практично всю "сіру зону" на війні за зміцнення незалежності на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
От кого теперь независимы, индейцы? От миллиардных долгов? Каким местом рассчитываться будеье, арийцы!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
К елочке разрешили пиздеть напропалую.
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Марченко Юра
Марченко Юра
Неправильно называть жителей Донбасса оккупантами и террористами -их надо называть настоящие украинцы
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Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Коваленко Николай, у настоящих Украинцев, парашенка Дерьмо!
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Марченко Юра, настоящие украинцы не ходят под триколором и " пуцинпамаги" не кричат. У настоящих "путин х..ло!"
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