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20 жовтня • оновлено в 07:47
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/ Розслідування

Війна за незалежність: "Л/ДНР" влаштували пекельні бої на Донбасі

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У суботу, 19 жовтня, терористи "Л/ДНР" 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Як сказано в зведенні штабу ООС в Facebook, в результаті боїв один український військовослужбовець отримав поранення.

Окупанти в основному використовували стрілецьку зброю і гранатомети різних систем. Також біля Золотого-4 вони застосували заборонені міномети.

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Терористи обстріляли українські позиції біля таких населених пунктів: Водяне, Авдіївка, Верхньоторецьке, Павлопіль, Тарамчук, Новоселівка Друга, Красногорівка, Золоте-4, Зайцеве, Кримське, Троїцьке.

З початку доби 20 жовтня, станом на 7 ранку, окупанти вогневу активність не проявляли.

Карта ООС станом на 19 жовтня

Карта ООС станом на 19 жовтня

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна прийняла всі закони по амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.

Амністія запрацює після проведення місцевих виборів в Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрана легітимна українська влада.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Ацкие бои? А "доблестные ВСУ" устраивают, наверное, "благородные бои"?
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Букет Красивый
Букет Красивый
Йух песта Джигурда
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