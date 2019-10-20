Війна за незалежність: "Л/ДНР" влаштували пекельні бої на Донбасі

У суботу, 19 жовтня, терористи "Л/ДНР" 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
Як сказано в зведенні штабу ООС в Facebook, в результаті боїв один український військовослужбовець отримав поранення.
Окупанти в основному використовували стрілецьку зброю і гранатомети різних систем. Також біля Золотого-4 вони застосували заборонені міномети.
Терористи обстріляли українські позиції біля таких населених пунктів: Водяне, Авдіївка, Верхньоторецьке, Павлопіль, Тарамчук, Новоселівка Друга, Красногорівка, Золоте-4, Зайцеве, Кримське, Троїцьке.
З початку доби 20 жовтня, станом на 7 ранку, окупанти вогневу активність не проявляли.
Карта ООС станом на 19 жовтня
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна прийняла всі закони по амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.
Амністія запрацює після проведення місцевих виборів в Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрана легітимна українська влада.
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