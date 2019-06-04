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/Розслідування

Війна за незалежність: бійці ЗСУ дали відсіч загарбникам на Донбасі

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В понеділок, 3 червня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими домовленностями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє в Facebook прес-служба Операції об’єднаних сил.

українські бійці

українські бійці

ВВС

Новини
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу населеного пункту Новоселівська Друга – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Верхньоторецьке – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм;

  • поблизу міста Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

  • в районі населеного пункту Кам’янка – з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок ЗУ-23-2 та станкових протитанкових гранатометів;

  • тричі поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Новотроїцьке – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

  • поблизу села Водяне – з автоматичних станкових гранатометів.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази:

  • поблизу міста Попасна – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

  • в районі населеного пункту Новозванівка – з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 3 червня одного окупанта було поранено.

Війна за незалежність: бійці ЗСУ дали відсіч загарбникам на Донбасі

Від початку поточної доби, 4 червня, ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

  • поблизу міста Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Опитне – зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати ворога уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Володимир Зеленський назвав нового представника України в Контактної групи по Донбасу. Ним став другий президент України Леонід Кучма.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасімінські домовленості
Місце
Україна
Теги
війнаНовини ДонбасуЗСУООС
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это все понятно..одни герои...но вопрос...а когда шут ...прекратит войну????ведь он обещал....Сделать очень просто....просто дать команду...отвести войска на 30 км...и только...и сразу пркратят дохнуть животные...
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
СЛАВА ВОИНАМ УКРАИНЫ!!!! НЕТ КРЕПЧЕ ДУХОМ В МИРЕ СОЛДАТ, ЧЕМ УКРАИНСКИЙ ВОИН-КОЗАК!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
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Golan Sim
Golan Sim
Не желая следовать Минскому переговорному процессу в деле достижения мира в истерзанной гражданской войной стране, КИЕВСКИЙ КАГАНАТ продолжает ПОЛИТИКУ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ с конечной целью РАЗОРЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ильичев Андрей, это обычное животное
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Kotlyar Vovchik, убогий у твоей бабки внук. Собака сутулая.
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