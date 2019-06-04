Війна за незалежність: бійці ЗСУ дали відсіч загарбникам на Донбасі

В понеділок, 3 червня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими домовленностями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє в Facebook прес-служба Операції об’єднаних сил.

українські бійці ВВС

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу населеного пункту Новоселівська Друга – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Верхньоторецьке – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм;

поблизу міста Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

в районі населеного пункту Кам’янка – з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок ЗУ-23-2 та станкових протитанкових гранатометів;

тричі поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Новотроїцьке – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу села Водяне – з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази:

поблизу міста Попасна – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Новозванівка – з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 3 червня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби, 4 червня, ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

поблизу міста Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Опитне – зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати ворога уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Володимир Зеленський назвав нового представника України в Контактної групи по Донбасу. Ним став другий президент України Леонід Кучма.

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