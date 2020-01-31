Війна з-за спини, "жаби" і шпигуни: як минув тиждень в ООС

За період з 24 по 30 січня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами був здійснений 71 обстріл українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Загинуло двоє українських військовослужбовців, поранення отримали шестеро бійців.

Окупанти не допускали на непідконтрольну територію спостерігачів ОБСЄ, здійснювали провокації та вдосконалювали тактику ведення війни "з-за спини". Детальніше про головні події ООС – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС із 24 по 30 січня

У п'ятницю, 24 січня, спостерігачі ОБСЄ зафіксували порушення російськими окупантами лінії відведення озброєння. "7 одиниць озброєння розміщені з порушенням ліній відведення, а також понад 100 одиниць озброєння на лініях відведення, проте за межами виділених місць зберігання озброєння", – йдеться у звіті.

Відбулися інструкторсько-методичні заняття з головними старшинами оперативно-тактичних угруповань і військових частин сил і засобів ОС.

В районі ООС відбулися заняття з головними старшинами Facebook Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

У суботу, 25 січня, на Приазов'ї завершилися змагання на найкращий мінометний розрахунок серед підрозділів ОС.

У штабі ООС заявили про те, що "окупанти вдосконалюють тактику ведення війни з-за спини" мирних жителів і "не гребують найбруднішими методами ведення бойових дій проти України". Так, збройні формування РФ використовують безпілотники для ведення повітряної розвідки і коректування вогню артилерії та мінометів водночас із виконанням спостережних польотів безпілотниками ОБСЄ.

Того ж дня в районі ООС в Луганській області розпочалися збори командирів танкових підрозділів.

У неділю, 26 січня, Україна втратила відразу двох бійців. В результаті обстрілу збройних формувань Російської Федерації загинув командир відділення Антон Хоба. Герой був родом із Шостки Сумської області, йому було 28 років.

На Донбасі загинув командир відділення Антон Хоба Facebook Микола Нога

За 1 день до свого дня народження загинув боєць одеської 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Щуренко. Герою назавжди залишився 41 рік.

На Донбасі загинув Євген Щуренко Facebook Святослав Смук

30 січня з Героєм попрощалися в рідному місті Кілії Одеської області.

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренком kiliya-rda.odessa.gov.ua

Безпілотник місії ОБСЄ виявив на непідконтрольній території біля населеного пункту Біле 4 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), біля населеного пункту Голубівка – 1 САУ (2С9 "Нона-З", 120 мм). Біля населених пунктів Новоселівка і Нижнє Лозове виявлено 1 танк (Т-64) і 1 міномет невстановленого типу.

Того ж дня російські окупанти здійснили "імітацію порушення розведення сил і засобів" в районі розведення сил у Петрівському. "Озброєні члени збройних формувань Російської Федерації, використовуючи рельєф місцевості і високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об'єднаних сил, які були звільнені при розведенні, і відкрили показовий вогонь трасуючими кулями в бік збройних формувань Російської Федерації. Все відбувалося на відстані 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ", – йдеться у повідомленні штабу ООС.

У населених пунктах поблизу лінії розмежування продовжили роботу мобільні медичні групи. Військові медики надавали допомогу місцевим жителям.

Військові медики надавали допомогу місцевим жителям поблизу лінії розмежування на Донбасі Facebook Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

У понеділок, 27 січня, спостерігачі ОБСЄ зафіксували новий факт грубого порушення російсько-окупаційними військами Мінських угод і лінії відведення озброєнь. Так, поблизу населеного пункту Богданівка перебували 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а в населеному пункті Новогригорівка – 2 буксирувані гаубиці (ймовірно Д-30 "Жаба", 122 мм).

Того ж дня поруч із ділянкою розведення №3 поблизу Богданівки російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ із протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. У штабі ООС це назвали цілеспрямованою провокацією напередодні зустрічі Тристоронньої групи у Мінську.

Українськими розвідниками були затримані російські найманці – терористи "ДНР". У одного з них, чоловіка 1991 року народження, було виявлено "військовий квиток". Терористи зайшли на підконтрольну територію з метою розвідки українських позицій, постів і вогневих точок підрозділів ОС.

"Військовий квиток" терориста "ДНР" Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У середу, 29 січня, в Луганській області відбулися "показові заняття" на тему організації життєдіяльності підрозділів ракетних військ і артилерії. У них взяли участь командири ракетних і артилерійських військових частин, начальники артилерії підрозділів та офіцери-артилеристи.

У четвер, 30 січня, про постійні обстріли російсько-окупаційними військами українських позицій розповіли військовослужбовці ЗСУ.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!