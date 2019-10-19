Путіна не зупинить: озвучено вразливе місце України у війні з РФ

Україна планує побудувати чотири нових корвети вартістю кожного близько 250 мільйонів доларів, проте в разі нападу Росії їх застосування буде марним.

Таку думку "Апострофу" висловив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, назвавши таке рішення "лінійної логікою".

"Сумарно вони будуть коштувати близько мільярда доларів. Це захмарна сума. І тоді я починаю думати, а які зусилля докладе Росія для того, щоб в разі початку морського конфлікту потопити такий корвет?

Якщо ми говоримо про те, що кількість крилатих ракет, які може випустити Росія в першому ж пострілі, вдвічі перевищує кількість каналів супроводу наших систем ППО, то ми приходимо до розуміння, що прикрити наш корвет ми не зможемо... Іншими словами, цей проект має вартість, але не має цінності", – сказав він.

Експерт упевнений, що ставку треба робити не на корвети, а на ракетні засоби, які можуть завдати значної шкоди російським військовим базам. Зокрема, вважає Згурець, гроші потрібно вкладати в ракетний комплекс "Нептун".

"Потрібно шукати варіанти, коли ми зможемо нанести агресору таку шкоду, яка унеможливить його подальші наступальні дії. Це створення навіть не нового зброї, а нових підходів, які могли б мінімізувати російські загрози", – додав він.

При цьому експерт визнав, що своїм потенціалом Україна не зможе стримати Росію.

"Але війна – це останній аргумент, коли в Кремлі зрозуміють, що у них нічого не виходить...

Тому загроза висадки російського десанту на українському узбережжі Чорного моря більш гіпотетична, ніж, наприклад, погіршення ставлення до України з боку європейських країн, загроза зняття санкцій із Росії та інші виклики, які формуються на політичному тлі", – підсумував фахівець.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна залишилася без Чорноморського флоту, тому завданням влади є посилення та відновлення кораблів на нових принципах для забезпечення безпеки регіону.

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