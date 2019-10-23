"Війна веж Кремля?" Новому підступу окупантів на Донбасі дали пояснення

SMS-повідомлення українським військовим на Донбасі щодо розведення військ є спецоперацією Росії проти Збройних сил України і місцевого населення.
Про це заявив в ефірі ObozTV експерт Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін. Він не виключив, що спам-розсилка на Донбасі є наслідком "війни веж Кремля".
Як зазначив експерт, розсилки подібних повідомлень неодноразово фіксувалися з 2014 року, зокрема, українським бійцям пропонували здаватися, говорили, що командири їх покинули.
"Останній такий сплеск був у період оголошення воєнного стану в 10 областях України, які межували з Росією. В грудні минулого року у такий самий спосіб розсилалися SMS в областях, де було оголошено військовий стан – "тут усіх відправлять на війну, у всіх відберуть майно, відбиратимуть машини на єврономерах" і так далі", – нагадав він.
На думку Золотухіна, дані спецоперації "спрямовані на дезінформацію і дезорієнтацію населення і військового складу".
Експерт не виключив, що подібні меседжі про розведення військ можуть нести "двох-тришаровий сенс, який спрямований на те, щоб дискредитувати саму ідею розведення".
За його словами, вкинути таку інформацію можуть спеціально для того, щоб вона була атакована: "Створити ситуацію, коли бійці на лінії зіткнення вважатимуть, що будь-які меседжі, пов'язані з розведенням – це така деза".
Золотухін також допустив, що SMS-розсилка може бути наслідком боротьби всередині російської влади.
"Владислав Сурков, який є радником президента Росії, зацікавлений, щоб конфлікт тривав, щоб це був придністровський варіант. Він з цього конфлікту заробляє. Його конкурент віце-прем'єр РФ Дмитро Козак є переговірником з точки зору залагодження конфлікту. Між цими вежами Кремля може йти боротьба, і розсилання SMS може бути спецоперацією, яка навіть не санкціонована російськими спецслужбами або є абсолютною самодіяльністю", – пояснив він.
Експерт вважає, що SMS-розсилка відбувається за географічним принципом: "Якщо ти перебуваєш у певному регіоні радіусом у 10 км, ти можеш отримувати цю SMS просто тому, що ти там зафіксувався. З іншого боку, можуть бути конкретні номери телефонів, за якими розсилалися SMS. Ми не знаємо, чи отримувало їх цивільне населення".
"Якщо залучити правоохоронні органи і мобільних операторів, технічно можливо встановити певний ланцюжок дій і дати первинну інформацію", – додав він.
facebook.com/reutski
facebook.com/reutski
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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