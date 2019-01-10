''Війна?'' Канонада в центрі Севастополя налякала кримчан

В окупованому Російською Федерацією Севастополі (Крим) чути залпи важких гармат.

Про це в соціальних мережах пишуть місцеві жителі. "На вулиці практично в центрі міста чутно канонаду. Війна?" — зазначив користувач під ніком "Выживший" у Twitter.

"Просто виявляється, кажуть, морпіхи вирішили під зимовим дощем у війнушку пограти. Місто полякати. А чого? Нефіг розслаблятися! Хотіли в РФ? Звикайте штани від страху відпирати!" — продовжив він.

Турпортал Севастополя

Також користувачі додали, що звуки можна почути в Козачій бухті (Козачка), розташованій у 15 кілометрах від центру Севастополя, між Комишовою бухтою і мисом Херсонес.

"І над головою щось важке літає аж скло тремтить!", "Думав, у нас на сотці фігачать", — прокоментували вони.

Севастополь. На улице, практически в центре города, слышна канонада. Война?

Нет, пока не война.

Просто оказывается, говорят, морпехи решили под зимним дождем в войнушку поиграть. Город попугать.

А чё? Нефиг расслабиться!

Хотели в РФ?

Привыкайте портки от страха отстирывать! — Выживший. (@bomvehcnogosna) 10 января 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Криму стягнули понад тисячу військових, серед яких є призовники. За повідомленням Міністерства оборони РФ, на півострові проходять навчання підрозділів так званої берегової охорони Чорноморського флоту.