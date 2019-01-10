МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Війна?'' Канонада в центрі Севастополя налякала кримчан

Читати матеріал російською

В окупованому Російською Федерацією Севастополі (Крим) чути залпи важких гармат.

Про це в соціальних мережах пишуть місцеві жителі. "На вулиці практично в центрі міста чутно канонаду. Війна?" — зазначив користувач під ніком "Выживший" у Twitter.

"Просто виявляється, кажуть, морпіхи вирішили під зимовим дощем у війнушку пограти. Місто полякати. А чого? Нефіг розслаблятися! Хотіли в РФ? Звикайте штани від страху відпирати!" — продовжив він.

''Війна?'' Канонада в центрі Севастополя налякала кримчан

Турпортал Севастополя

Також користувачі додали, що звуки можна почути в Козачій бухті (Козачка), розташованій у 15 кілометрах від центру Севастополя, між Комишовою бухтою і мисом Херсонес.

Новини
Збирає дані щодо Криму: в акваторії Чорного моря помітили розвідувальника США

"І над головою щось важке літає аж скло тремтить!", "Думав, у нас на сотці фігачать", — прокоментували вони.

''Війна?'' Канонада в центрі Севастополя налякала кримчан

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Криму стягнули понад тисячу військових, серед яких є призовники. За повідомленням Міністерства оборони РФ, на півострові проходять навчання підрозділів так званої берегової охорони Чорноморського флоту.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
42
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги