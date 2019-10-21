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21 жовтня • оновлено в 11:14
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/ Розслідування

"Війна стала більш технологічною!" Росія відправила на Донбас небезпечну зброю

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Росія завезла окупаційним військам на Донбас електромагнітну зброю проти безпілотників.

Про це йдеться на сторінці міжнародного благодійного фонду "Повернись живим" в Facebook.

"Нехай це не здається вам чимось занадто фантастичним - за ці роки війна на Сході України стала більш технологічною і не обмежується тільки залізними "подарунками" з боку терористів", - наголошується в повідомленні.

Електромагнітні рушниці (REX 1 на фото, розробка російського концерну "Калашников") придушують сигнал навігації і зв'язку безпілотника, "садять" або притягують його до себе.

REX 1

REX 1

"Вернись живим", Facebook

Новини
Росія перекинула на Донбас черговий "гуманітарний конвой"

За місяць на передовій таким чином було втрачено чотири українських дрона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські воїни отримали 420 одиниць новітнього озброєння, серед якого танки, БТР і артилерійські установки.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Росія розробляє нову зброю, а українські чиновники-бандюгани нові способи розкрадання бюджетних коштів.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Донбасс-российский полигон.
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