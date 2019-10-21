"Війна стала більш технологічною!" Росія відправила на Донбас небезпечну зброю

Росія завезла окупаційним військам на Донбас електромагнітну зброю проти безпілотників.
Про це йдеться на сторінці міжнародного благодійного фонду "Повернись живим" в Facebook.
"Нехай це не здається вам чимось занадто фантастичним - за ці роки війна на Сході України стала більш технологічною і не обмежується тільки залізними "подарунками" з боку терористів", - наголошується в повідомленні.
Електромагнітні рушниці (REX 1 на фото, розробка російського концерну "Калашников") придушують сигнал навігації і зв'язку безпілотника, "садять" або притягують його до себе.
REX 1
"Вернись живим", Facebook
За місяць на передовій таким чином було втрачено чотири українських дрона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські воїни отримали 420 одиниць новітнього озброєння, серед якого танки, БТР і артилерійські установки.
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