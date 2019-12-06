"Війна не закінчиться": Соколова назвала мету Путіна на "нормандському форматі"

У найближчому майбутньому війна Росії проти України не закінчиться. А на "нормандському форматі" президент країни-агресора Володимир Путін лише спробує приспати пильність президента України Володимира Зеленського видимістю примирення.

Таку думку озвучила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чого він хоче від Зеленського? Тільки одного. Це хитрісними методами підкупити його солодкими пропозиціями, які, я думаю, вже підготовлені. Він створить ілюзію закінчення війни на Донбасі. Впевнена, що запропонує непогані умови по газу. І його буде завдання як досвідченого КДБівця – приспати пильність і запевнити Зеленського в тому, що з Росією потрібно дружити. Це вони робитимуть 100%", – зазначила Соколова.

Яніна Соколова та Володимир Путін

Вона висловила надію на те, що Зеленський і його оточення розуміють цю стратегію Путіна й усвідомлюють, що перераховане вище і є та головна мета, з якою Путін їде на зустріч до Парижа.

"Він відчуває віддалення України. В ході його шахової гри потрібно наблизитися ближче. Він знайде точки, якими можна зав'язати", – побоюється телеведуча.

Все це, вважає вона, свідчить на користь того, що українці не дочекаються в найближчі роки завершення збройного конфлікту на Донбасі та деокупації Криму.

"Путін не віддасть Україні, тому що це буде найбільшою його поразкою. Крим 100% не віддасть. Я впевнена, що фактор підтримки Путіна, всі ці високі відсотки – Крим там, повірте, грає одну з великих ролей. Йому ж треба зберегти обличчя, якого немає. Тому ні. Не віддасть. Війна не закінчиться. Принаймні найближчим часом, поки Путін на посаді президента Російської Федерації", – зробила висновок Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що бачить старання президента України Володимира Зеленського домогтися домовленостей з Москвою про мир і економічне співробітництво, однак засумнівався, що йому це вдасться.

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