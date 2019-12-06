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6 грудня • оновлено в 06:14
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"Війна не закінчиться": Соколова назвала мету Путіна на "нормандському форматі"

2.3т
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У найближчому майбутньому війна Росії проти України не закінчиться. А на "нормандському форматі" президент країни-агресора Володимир Путін лише спробує приспати пильність президента України Володимира Зеленського видимістю примирення.

Таку думку озвучила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чого він хоче від Зеленського? Тільки одного. Це хитрісними методами підкупити його солодкими пропозиціями, які, я думаю, вже підготовлені. Він створить ілюзію закінчення війни на Донбасі. Впевнена, що запропонує непогані умови по газу. І його буде завдання як досвідченого КДБівця – приспати пильність і запевнити Зеленського в тому, що з Росією потрібно дружити. Це вони робитимуть 100%", – зазначила Соколова.

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Яніна Соколова та Володимир Путін

Яніна Соколова та Володимир Путін

Вона висловила надію на те, що Зеленський і його оточення розуміють цю стратегію Путіна й усвідомлюють, що перераховане вище і є та головна мета, з якою Путін їде на зустріч до Парижа.

"Він відчуває віддалення України. В ході його шахової гри потрібно наблизитися ближче. Він знайде точки, якими можна зав'язати", – побоюється телеведуча.

Все це, вважає вона, свідчить на користь того, що українці не дочекаються в найближчі роки завершення збройного конфлікту на Донбасі та деокупації Криму.

"Путін не віддасть Україні, тому що це буде найбільшою його поразкою. Крим 100% не віддасть. Я впевнена, що фактор підтримки Путіна, всі ці високі відсотки – Крим там, повірте, грає одну з великих ролей. Йому ж треба зберегти обличчя, якого немає. Тому ні. Не віддасть. Війна не закінчиться. Принаймні найближчим часом, поки Путін на посаді президента Російської Федерації", – зробила висновок Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що бачить старання президента України Володимира Зеленського домогтися домовленостей з Москвою про мир і економічне співробітництво, однак засумнівався, що йому це вдасться.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особи
Яніна Соколова Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
"Путин не отдаст Украину", хуже если он возьмёт только юго-восток, а остальным, что робить?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Наверное ента журналыстка следующий президент Украины...ну така розумна, така розумна....мозги бы ей ыщо!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Прикольно... "газовая игла снова?". А сейчас что? А кто верещит за транзит газа из "страны агрессора"? И самое главное - все это прокатывает!!! Ну неужели вменяемых не осталось на Украине?
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