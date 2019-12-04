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4 грудня • оновлено в 13:40
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Війна не закінчиться? Розкрито плани терористів на Донбасі на 2020 рік

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Російські окупаційні війська на Донбасі поставили бойові завдання на 2020 рік.

Про це у Facebook повідомив військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

"4 грудня під керівництвом командувачів так званих 1-го АК та 2-го АК окупаційних військ ЗС РФ на Донбасі з командирами підпорядкованих частин і підрозділів почалося підбиття підсумків за 2019-й навчальний рік і постановка задач на 2020-й навчальний рік", – йдеться в дописі.

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Машовець зазначив, що окупаційні війська проводять вербування, щоб подолати так звану "плинність кадрів" в лавах "народної міліції".

"Зокрема, згідно з розпорядженням органів управління обох "корпусів" в низці частин і підрозділів представниками командування, а також органів "з роботи з особовим складом", триває практика проведення "мотиваційних бесід" з військовослужбовцями на предмет продовження ними в майбутньому контракту на проходження служби в лавах "народної міліції". У разі відмови й твердого наміру військовослужбовця по завершенні контракту звільниться з "народної міліції", застосовується практика зниження такого військовослужбовця у посаді й військовому званні", – розповів він.

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

цензор

Також військовий експерт додав, що "МДБ Л/ДНР" продовжують "попереджувально-профілактичну" роботу з виявлення військовослужбовців, чиї родичі проживають на підконтрольній Україні території і які через цей факт схильні до дезертирства, переходу на бік ворога, а також проведення диверсій і актів саботажу в лавах "народної міліції".

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Костянтин Машовець
Місце
Україна
Теги
Донбас терористи "ДНР" інформаційне опір
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Как обычно, наши ба,ндерлоги раскрывают планы "тырорыстив" со скоростью звука, а пэрэмохи всё нет и нет. ))
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Исаев Максим
Исаев Максим
Конечно не закончится: на Украине много деревьев, которые ещё не украшены повешенными бaндepoвцами!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "подведение итогов за 2019-й учебный год и постановка задач на 2020-й учебный год". Шта? Учебный год? Эта вторая говорящая каска ничего не перепутала?
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