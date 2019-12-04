Війна не закінчиться? Розкрито плани терористів на Донбасі на 2020 рік

Російські окупаційні війська на Донбасі поставили бойові завдання на 2020 рік.

Про це у Facebook повідомив військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

"4 грудня під керівництвом командувачів так званих 1-го АК та 2-го АК окупаційних військ ЗС РФ на Донбасі з командирами підпорядкованих частин і підрозділів почалося підбиття підсумків за 2019-й навчальний рік і постановка задач на 2020-й навчальний рік", – йдеться в дописі.

Машовець зазначив, що окупаційні війська проводять вербування, щоб подолати так звану "плинність кадрів" в лавах "народної міліції".

"Зокрема, згідно з розпорядженням органів управління обох "корпусів" в низці частин і підрозділів представниками командування, а також органів "з роботи з особовим складом", триває практика проведення "мотиваційних бесід" з військовослужбовцями на предмет продовження ними в майбутньому контракту на проходження служби в лавах "народної міліції". У разі відмови й твердого наміру військовослужбовця по завершенні контракту звільниться з "народної міліції", застосовується практика зниження такого військовослужбовця у посаді й військовому званні", – розповів він.

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Також військовий експерт додав, що "МДБ Л/ДНР" продовжують "попереджувально-профілактичну" роботу з виявлення військовослужбовців, чиї родичі проживають на підконтрольній Україні території і які через цей факт схильні до дезертирства, переходу на бік ворога, а також проведення диверсій і актів саботажу в лавах "народної міліції".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупаційні війська здійснили перекидання військової техніки на непідконтрольні Україні частини Донбасу.

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