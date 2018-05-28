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"Війна не закінчилася": на Донбасі терористи вбили дитину

23.1тЧитати новину російською

В результаті обстрілу бойовиками мирного селища Залізне (Торецьке) Донецької області загинула неповнолітня дівчинка.

Про це на своїй сторінці в Facebook заступник голови Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін.

За його словами, дівчинка вийшла на подвір'я, де була вбита осколком ворожого снаряда.

"Війна не закінчилася, вона триває і кожен день від неї страждають тисячі наших громадян, жителів Донеччини і Луганщини. Найжахливіше, що страждають і гинуть діти... На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Співчуття рідним", - написав Аброськін.

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На Донбасі загинув молодий боєць "Правого сектора"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня в зоні проведення ООС на Донбасі загинув український військовослужбовець Віктор Ферліевіч. Ферліевічу було 23 роки, він був родом з села Конятин Путильського району Чернівецької області.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Я хренею с хохложпых змы))) " "Об этом сообщил на своей странице в Facebook..." Когда-нибудь будет что-то подоказательнее, чем сообщения в соцсетях?)))
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
АнтибандЭровец, хуйня ватная, потерялась на хуй отсюда, быстро!
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