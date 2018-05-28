"Війна не закінчилася": на Донбасі терористи вбили дитину

В результаті обстрілу бойовиками мирного селища Залізне (Торецьке) Донецької області загинула неповнолітня дівчинка.
Про це на своїй сторінці в Facebook заступник голови Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін.
За його словами, дівчинка вийшла на подвір'я, де була вбита осколком ворожого снаряда.
"Війна не закінчилася, вона триває і кожен день від неї страждають тисячі наших громадян, жителів Донеччини і Луганщини. Найжахливіше, що страждають і гинуть діти... На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Співчуття рідним", - написав Аброськін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня в зоні проведення ООС на Донбасі загинув український військовослужбовець Віктор Ферліевіч. Ферліевічу було 23 роки, він був родом з села Конятин Путильського району Чернівецької області.
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