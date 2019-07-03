Війна на дорогах: як "грають" життями українців

Дорожні служби Києва не помічали проблеми, яка згодом коштувала великих людських жертв.

Про це свідчать результати офіційного листування OBOZREVATEL із чиновниками.

Про що не договорюють дорожники

Після масштабної аварії на шляхопроводі 15 червня, в якій загинули четверо людей, наші журналісти надіслали запит до комунальної корпорації "Київавтодор".

Нас цікавило, які заходи для підвищення безпеки дорожнього руху робилися на ділянці — б-р Дружби народів — Деміївська площа (саме тут трапилася кривава ДТП).

Також ми запитували, чи можливо встановити на даному відрізку дороги бар'єрне огородження, оскільки на думку опитаних нами водіїв, саме відсутність відбійника є основною причиною аварійності на ділянці. Відбійник, вважають автолюбителі, треба було встановити давно.

ДТП 15 червня на шляхопроводі у Києві. У лобовому зіткненні двох легковиків загинули четверо осіб

З "Київавтодору" надійшла відповідь, в якій ішлося, що шляхопровід, дорожнє покриття і розмітка перебувають у належному стані.

Також на підприємстві вивчили питання встановлення бар'єрного огородження, зазначивши, що для підвищення безпеки руху зустрічних транспортних потоків необхідно... встановити відбійник Vario Guard довжиною 320 м. І вказали орієнтовну вартість робіт — 3,3 млн грн.

Відповідь КК "Київавтодор"

З отриманої відповіді ми зробили висновок, що дорожники зацікавилися проблемою бар'єрного огородження після запиту OBOZREVATEL. Про це свідчить той факт, що у "Київатодорі" повністю проігнорували наше запитання щодо заходів, що вживаються корпорацією для підвищення рівня безпеки на ділянці.

Отже, потрібні чотири трупи і запити журналістів, перш ніж дорожні служби займатимуться гарантуванням безпеки на дорозі? Цинічно, але іншого на думку не спадає.

Місце ДТП

У Кличка мовчать

Також OBOZREVATEL ще 18 червня надіслав інформаційний запит до голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Але відповідь так і не надійшла.

Зокрема нас цікавило — чи давав Кличко доручення профільним службам з'ясувати всі обставини відповідності дорожніх умов, які дають можливість підвищити рівень безпеки дорожнього руху на ділянці і знизити кількість ДТП.

Зазначимо, що у КМДА наш запит зареєстрували 19 червня — після чого надіслали на виконання у департамент транспортної інфраструктури.

26 червня ми звернулися до канцелярії, де нам повідомили, що запит перебуває на розгляді та відповіді на нього ще немає. І порадили зв'язатися із виконавцем. Потім контактна особа департаменту — прессекретар повідомила OBOZREVATEL, що запит перенаправлений на комунальні підприємства.

Запит OBOZREVATEL був належним чином зареєстрований у КМДА, однак чиновники, мабуть, вирішили не відповідати

Акцентуємо увагу чиновників КМДА, що у Законі України "Про доступ до публічної інформації" зазначено, що розпорядник інформації має надати відповідь на запит не пізніше п'яти робочих днів.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних — через 20 робочих днів із обґрунтуванням продовження.

Станом на 3 липня, тобто через 10 робочих днів після реєстрації запиту, від КМДА ми не отримали ні повідомлення про те, що запит перенаправлений, ні, власне, самої відповіді.

P.S. Ситуація на дорогах дійсно критична, щороку у ДТП гине більше українців, ніж у бойових діях на Донбасі. Зволікання у вирішенні проблем безпеки загрожує новими смертями.

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