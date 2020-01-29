"Війна на дорогах": озвучено шокуючу статистику порушень ПДР в Україні

В Україні за 2019 рік працівники поліції склали 3 млн протоколів щодо порушення правил дорожнього руху.

Такі цифри озвучив в ефірі ObozTV перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"За минулий рік 3 млн адміністративних матеріалів було складено поліцейськими саме в сфері безпеки дорожнього руху. Це постанови і протоколи щодо притягнення до відповідальності", – розповів він.

При цьому представник поліції запевнив, що головна мета правоохоронців – не притягнути порушника до відповідальності, а попередити правопорушення.

Білошицький також повідомив, що патрульна поліція вживає заходів для зниження аварійності на дорогах.

"Заходи, які проводилися, однозначно мали позитивний ефект. Це ще не була автоматична фіксація порушень, а лише фіксація швидкісного режиму на певних ділянках дороги. Там, де ми це фіксували протягом певного періоду часу, реально це дає результат. Ми бачимо зменшення аварійності , яке пов'язане саме з перевищенням швидкості", – зазначив він.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році сталося близько 160 тисяч ДТП. В аваріях загинули 3 454 людини, з яких 164 – діти. У ДТП також були травмовані 32 тисячі осіб.

У Києві в 2019 році в результаті ДТП загинули 137 осіб.

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