Війна на дорогах: названі найнебезпечніші регіони України

Протягом січня цього року в Україні в ДТП загинула 271 особа. Це на 45 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше трагедій трапилось у Київській області – 23 смертельних випадків. Про це говориться в публікації OBOZREVATEL.

Друге місце за смертністю на дорогах зайняла Дніпропетровська область – 21 загиблий.

Третє місце антирейтингу ділять Львівська та Рівненська область – по 20 загиблих в ДТП.

За січень цього року в Україні сталося понад 11 тисяч аварій

Відзначимо, що найменше жертв – в Кіровоградській області. За січень там в аваріях загинула одна людина.

Кількість загиблих по кожній області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зростає кількість аварій. Всього в 2019 році в ДТП загинуло 3 454 людини, що на 3,1% більше, ніж в 2018-му.

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