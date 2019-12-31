80 за тиждень: терористи "спалили" реальні втрати "Л/ДНР" у 2019 році

За 2019 рік у зоні збройного конфлікту на Донбасі були ліквідовані більше 420 терористів "ЛНР" і "ДНР".

Такі дані наводяться на сторінці спільноти окупантів "Сводки от ополчения Новороссии" в одній із соціальних мереж. Відповідними скріншотами на своєму Telegram-каналі поділився блогер із ніком Ф*шик Донецький.

Про точність цих підрахунків судити складно. На сторінці вказується, що за період від січня-2019 до 25 грудня 2019 року на території ОРДЛО загинуло 344 бойовики.

Ілюстрація. Терористи на Донбасі znaj.ua

За весь рік нібито було ліквідовано 428. "Ті, про які нам стало відомо", – підкреслили у "Сводках от ополчения".

У співтоваристві "Нетипичная Ясиноватая" звернули увагу на те, що, судячи зі зведень, втрати "Л/ДНР" за тиждень склали 84 особи.

Про те, як пройшов 6-й рік війни на сході України і чого вдалося досягти президентові Володимиру Зеленському на Донбасі, читайте в матеріалі OBOZREVATEL за посиланням.

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