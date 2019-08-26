Війна на Донбасі: в штабі ООС повідомили тривожні новини

На Донбасі протягом доби 26 серпня збройні формування Росії та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного українського військового.

Як повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил, противник обстрілював українські позиції з забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил. Зокрема, двічі неподалік Водяного з напрямків Ужівка і Пікуза – з гранатометів різних систем, поблизу Лебединського у напрямку Ужівка – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил. Зокрема, двічі поблизу Новолуганського у напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, неподалік від Травневого в напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, поблизу Шумів у напрямку району Шахта 6-7 – з ручного протитанкового гранатомета, неподалік від Луганського в напрямку Логвинове – з автоматичного гранатомета.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 серпня в результаті ворожих обстрілів на Донбасі загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов. Також троє бійців отримали поранення.

За період з березня 2019 року, коли було оголошено перемир'я, по липень на Донбасі загинули 49 українських воїнів і ще 307 отримали поранення.

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