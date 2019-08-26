Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Війна на Донбасі: в штабі ООС повідомили тривожні новини

Читати матеріал російською

На Донбасі протягом доби 26 серпня збройні формування Росії та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного українського військового.

Як повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил, противник обстрілював українські позиції з забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил. Зокрема, двічі неподалік Водяного з напрямків Ужівка і Пікуза – з гранатометів різних систем, поблизу Лебединського у напрямку Ужівка – зі стрілецької зброї.

Новини
На Донбасі п'яний чоловік прорвався через блокпост: нацгвардійці відкрили стрілянину

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил. Зокрема, двічі поблизу Новолуганського у напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, неподалік від Травневого в напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, поблизу Шумів у напрямку району Шахта 6-7 – з ручного протитанкового гранатомета, неподалік від Луганського в напрямку Логвинове – з автоматичного гранатомета.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
38
6
Смішно
37
Цікаво
25
Сумно
21
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
простой вопрос: почему "вооружённые формирования России" в плен не попадают? почему практически все пленные украинцы?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Талалаев Владимир
Талалаев Владимир
филипп филипыч, а с чего ты придумал что не попадают,рассейские фашисты,в плен?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Golan Sim
Golan Sim
Продолжая войну с украинскими патриотами-республиканцами, вторгшиеся в Донбасс БАНД/ЕРОВСКИЕ КАРАТЕЛИ с ещё большей силой разжигают огонь гражданской войны в Украине, пытаясь тем самым, не дать НИ МАЛЕЙШЕГО ШАНСА на мирное урегулирование конфликта в рамках Минских соглашений, И это не удивительно - ведь каждый день войны приносит ощутимые ПРИБЫЛИ для местных олигархов.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
Талалаев Владимир
Талалаев Владимир
Golan Sim, Вот интересно кто насрал тебе в черепушку?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...