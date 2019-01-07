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Війна на Донбасі: українцям дали оптимістичний прогноз на 2019 рік

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У рік президентських і парламентських виборів в Україні Кремль утримається від терактів і військових загострень на Донбасі, щоб не розпалювати антиросійські настрої українських виборців ще більше.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко, коментуючи старт президентської виборчої кампанії.

На думку експерта, в новому році РФ навряд чи зважиться на теракти в Україні.

"Суспільство мобілізується після терористичного акту, особливо якщо теракт кривавий. Чи потрібні такі теракти Росії на території України? Ясно, що не потрібні, тому що навіть якщо Росія не докладе до цього руку, у нас відразу буде розуміння, що це зробила РФ. Такі теракти швидше за все не будуть здійснюватися протягом 2019 року, тому що весь 2019 рік будуть вибори", – вважає він.

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Також Петренко не очікує великих загострень на лінії розмежування на Донбасі.

"Ми повинні розуміти – будь-яке застосування зброї на лінії зіткнення, перехід лінії зіткнення або активація бойових дій у цей період призведе до посилення патріотичних почуттів українців і, відповідно, до голосування за тих, проти кого виступають росіяни... Кремль це прекрасно розуміє. Тому я вважаю, що цього не буде відбуватися в даний період", – пояснив він.

Війна на Донбасі: українцям дали оптимістичний прогноз на 2019 рік

facebook.com/pressjfo.news

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Другий тур, якщо буде потреба, відбудеться 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

Перший кандидат у президенти вже подав всі необхідні документи до ЦВК і був офіційно зареєстрований.

Чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України повинні відбутись 27 жовтня 2019 року.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійська воєнна загроза
Особа
Богдан Петренко
Місце
Україна
Тег
вибори в Україні
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
вот таких долбоебов изрыгает Украина
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Прогноз на ближайший год: 1. Порошенко победит с вероятностью 90%. Не мытьем, так катаньем. Любой сценарий возможен и доступен. 2. Порошенко будет очень трудно удержаться, в регионах будет ползучее перераспределение власти. 3. Никакого антимайдана не вспыхнет. 4. Россия не признает выборов на бывшей Украине с вероятностью 60%. 5. Полномасштабные боевые действия на Донбассе начнутся с вероятностью 20%. 6. Оппозиционное правительство в изгнании будет сформировано с вероятностью 5 - 10 %. 7. "Кровавый хаос" наступит с вероятностью 0 - 5%. Без внешнего вторжения все ограничится политическими истериками, бандитскими разборками и подковерной возней. 8. Россия опять не явится на войну.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Стук Кастрюль, Да...всё наверно будет так...добавлю что полукраины будет пахать как и молдоване где то за пределами Окраины...высылая баблосы жёнам и детям...и полная деградация всего и вся...с медленным ростом экономики в 3 процента от нынешнего развала))))))))))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Милые ...нам смачно накакать на ваши там внутренние украинские дела)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Мы только...посмеяться над дурачками))))
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