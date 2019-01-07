Війна на Донбасі: українцям дали оптимістичний прогноз на 2019 рік

У рік президентських і парламентських виборів в Україні Кремль утримається від терактів і військових загострень на Донбасі, щоб не розпалювати антиросійські настрої українських виборців ще більше.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко, коментуючи старт президентської виборчої кампанії.

На думку експерта, в новому році РФ навряд чи зважиться на теракти в Україні.

"Суспільство мобілізується після терористичного акту, особливо якщо теракт кривавий. Чи потрібні такі теракти Росії на території України? Ясно, що не потрібні, тому що навіть якщо Росія не докладе до цього руку, у нас відразу буде розуміння, що це зробила РФ. Такі теракти швидше за все не будуть здійснюватися протягом 2019 року, тому що весь 2019 рік будуть вибори", – вважає він.

Також Петренко не очікує великих загострень на лінії розмежування на Донбасі.

"Ми повинні розуміти – будь-яке застосування зброї на лінії зіткнення, перехід лінії зіткнення або активація бойових дій у цей період призведе до посилення патріотичних почуттів українців і, відповідно, до голосування за тих, проти кого виступають росіяни... Кремль це прекрасно розуміє. Тому я вважаю, що цього не буде відбуватися в даний період", – пояснив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Другий тур, якщо буде потреба, відбудеться 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

Перший кандидат у президенти вже подав всі необхідні документи до ЦВК і був офіційно зареєстрований.

Чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України повинні відбутись 27 жовтня 2019 року.

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