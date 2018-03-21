Війна на Донбасі: Україні вказали на зачіпку з Путіним

Період після президентських виборів можна використовувати для міжнародного тиску на Росію в частині виконання Мінських угод про передачу Україні контролю над кордоном.

Головне - "вчепитися за зачіпку", яку дав сам президент РФ Володимир Путін, - сказав "Обозревателю" російський економіст, член Ради Фонду "Ліберальна місія" Сергій Жаворонков.

Він нагадав, що "перед виборами Путін кілька разів послідовно висловлював свою позицію з цього приводу. Спочатку він говорив, що на Донбасі можуть з'явитися якісь односторонні миротворці, потім він говорив про те, що миротворці можуть стати між російською армією, яку він називає армією "Л/ДНР", і українською. Потім він сказав, що миротворці можуть зайняти всю територію конфлікту і фактично виконувати поліцейські функції, що має на увазі роззброєння "Л/ДНР".

При цьому Путін "залишав за собою лазівку" у вигляді майбутніх виборів. На думку Жаворонкова, той напевно міг посилати західним керівникам такі сигнали - "мовляв, у мене вибори, якщо я виведу війська, мене назвуть зрадником".

Але період одразу після виборів, коли "Путін намагається вирішити проблему свого міжнародного статусу і постійного тиску на його режим, в тому числі економічного", - кращий період для тиску на нього, - переконаний опозиціонер.

"В дипломатії завжди важливо вчепитися за зачіпку, яку вам дав ваш опонент, і навалитися на неї як на важіль. Мовляв, ти ж сам казав - ось і давай, роби, нам це і потрібно", - сказав він, уточнивши, що йдеться про відновлення контролю над кордоном і введення на Донбас миротворчих сил ООН, "які б виконували поліцейську функцію".

Як писав "Обозреватель", раніше Сергій Жаворонков заявив про те, що Путін на президентських виборах "вирішив важке завдання", а допоміг йому в цьому опозиціонер Олексій Навальний.