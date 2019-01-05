Війна на Донбасі: у штабі ООС повідомили гарну новину

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 5 січня українські військові контролювали ситуацію, втрат у ЗСУ немає.

Як повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook, в період з 00.00 до 18.00 російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого мінських угодами, не зафіксовано.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі міста Авдіївка на Донецькому напрямку і поблизу селищ Павлопіль, Лебединське на Маріупольському напрямку. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", – йдеться в повідомленні .

"Українські військові продовжують надійно контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню", – відзначили в прес-службі.

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Як повідомляв ObozTV, раніше учасник АТО Гліб Бабич спрогнозував дії Росії під час новорічного перемир'я на сході України.