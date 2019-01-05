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Війна на Донбасі: у штабі ООС повідомили гарну новину

1.1тЧитати матеріал російською

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 5 січня українські військові контролювали ситуацію, втрат у ЗСУ немає.

Як повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook, в період з 00.00 до 18.00 російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого мінських угодами, не зафіксовано.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі міста Авдіївка на Донецькому напрямку і поблизу селищ Павлопіль, Лебединське на Маріупольському напрямку. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", – йдеться в повідомленні .

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"Українські військові продовжують надійно контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню", – відзначили в прес-службі.

Війна на Донбасі: у штабі ООС повідомили гарну новину

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв ObozTV, раніше учасник АТО Гліб Бабич спрогнозував дії Росії під час новорічного перемир'я на сході України.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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