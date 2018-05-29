Війна на Донбасі: стало відомо, скільки росіян отримали вирок

Українські суди притягнули до кримінальної відповідальності в цілому 32 громадянина Російської Федерації, що воювали на Донбасі проти України.
Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на міжнародній конференції "Реформування системи військової юстиції України: сучасний стан та перспективи" у Харкові, повідомляє "Укрінформ".
"З початку роботи цього управління з фіксації злочинів агресії проти України до кримінальної відповідальності з судовими вироками притягнуто безпосередньо 32 громадянина РФ, які воювали на боці терористів або були безпосередньо військовими РФ", - сказав він.
Матіос також наголосив, що військовими прокурорами повідомлено про підозру низці військових керівників РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Петро Порошенко розповів, як повернути Донбас за лічені тижні.
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