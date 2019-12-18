Головна Новини
18 грудня • оновлено в 23:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Війна за незалежність України: Генштаб назвав жахливу кількість загиблих на Донбасі в 2019 році

1.7т
Читати матеріал російською

Від початку 2019 року бойові втрати української армії у війні на Донбасі склали 97 загиблих.

Внаслідок боїв були поранені 499 українських військовослужбовців, ще 78 бійців отримали інші пошкодження. Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит "BBC News Україна".

Крім того, 77 загиблих осіб є небойовими втратами. Дані наводяться станом на 17 грудня 2019 року.

Новини
Йому було 27: з'явилося фото загиблого на Донбасі воїна ЗСУ

У 2018 році на Донбасі, за даними Генштабу, бойові втрати української армії становили 110 військових, а в 2017 році – 198 бійців.

Всього від початку бойових дій на сході України в 2014 році втрати армії на Донбасі склали:

  • безповоротні втрати – 2608 осіб;

  • решта загиблих (померлих) – 1087 осіб;

  • санітарні втрати (поранені) – 9805 осіб;

  • ушкодження отримали 2251 особа.

Ці дані не враховують загиблих у зоні АТО/ООС бійців підрозділів МВС і Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" і Українська добровольча армія.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

antikor.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук. Загиблому був всього 21 рік.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Новини Донбасу Генеральний штаб ЗСУ смерть ООС
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
и кто бы мог подумать причем здесь лягушачьи прыжки
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
"ранены 499 украинских военнослужащих, еще 78 бойцов получили другие повреждения". Даже неприлично спрашивать, шо это за другие повреждения? Задний привод не выдержал?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги