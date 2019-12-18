Війна за незалежність України: Генштаб назвав жахливу кількість загиблих на Донбасі в 2019 році

Від початку 2019 року бойові втрати української армії у війні на Донбасі склали 97 загиблих.

Внаслідок боїв були поранені 499 українських військовослужбовців, ще 78 бійців отримали інші пошкодження. Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит "BBC News Україна".

Крім того, 77 загиблих осіб є небойовими втратами. Дані наводяться станом на 17 грудня 2019 року.

У 2018 році на Донбасі, за даними Генштабу, бойові втрати української армії становили 110 військових, а в 2017 році – 198 бійців.

Всього від початку бойових дій на сході України в 2014 році втрати армії на Донбасі склали:

безповоротні втрати – 2608 осіб;

решта загиблих (померлих) – 1087 осіб;

санітарні втрати (поранені) – 9805 осіб;

ушкодження отримали 2251 особа.

Ці дані не враховують загиблих у зоні АТО/ООС бійців підрозділів МВС і Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" і Українська добровольча армія.

Ілюстрація. Війна на Донбасі antikor.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук. Загиблому був всього 21 рік.

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