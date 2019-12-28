Війна на Донбасі потрапила у топ-10 конфліктів світу

Війна на Донбасі потрапила у перелік 10 головних конфліктів світу, за якими необхідно стежити у 2020 році.

Про це пише американське видання Foreign Policy. Так, відзначається, що президент України Володимир Зеленський додав нову енергію зусиллям із припинення шестирічного конфлікту.

У цьому контексті згадуються домовленості про розведення сил і засобів, обмін полоненими і узгодження формули Штайнмайєра.

Війна на Донбасі ТСН

Крім України, до списку потрапили конфлікти в Афганістані, Ємені, Ефіопії, Буркіна-Фасо, Лівії, загострення у відносинах між США, Іраном, Ізраїлем і країнами Перської затоки, напруженість між США і КНДР, а також конфлікти в Кашмірі і Венесуелі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2019 року бойові втрати української армії у війні на Донбасі склали 97 загиблих.

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