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28 грудня • оновлено в 08:35
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Війна на Донбасі потрапила у топ-10 конфліктів світу

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Війна на Донбасі потрапила у перелік 10 головних конфліктів світу, за якими необхідно стежити у 2020 році.

Про це пише американське видання Foreign Policy. Так, відзначається, що президент України Володимир Зеленський додав нову енергію зусиллям із припинення шестирічного конфлікту.

У цьому контексті згадуються домовленості про розведення сил і засобів, обмін полоненими і узгодження формули Штайнмайєра.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

ТСН

Крім України, до списку потрапили конфлікти в Афганістані, Ємені, Ефіопії, Буркіна-Фасо, Лівії, загострення у відносинах між США, Іраном, Ізраїлем і країнами Перської затоки, напруженість між США і КНДР, а також конфлікти в Кашмірі і Венесуелі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2019 року бойові втрати української армії у війні на Донбасі склали 97 загиблих.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
И во всех конфликтах, явно видны руки США.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обосс немного юлит! Не *кроме Украины в список попали..." , а КРОМЕ этих стран, в список попала Украина, т.к. она последняя в списке, после Кашмира и Венесуэлы. Да в общем , более и некого записать. Штаты обеспокоенны!
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