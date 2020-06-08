Найманці Росії 7 разів порушили режим припинення вогню: поранено воїна ЗСУ

Збройні формування Російської Федерації в понеділок, 8 червня, сім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, повідомила пресслужба ООС.

Зазначається, що терористи застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Ілюстрація Українська правда

"Рішучими діями й ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об'єднані сили припинили ворожі провокації. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів", – підкреслили в ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники вели вогонь по позиціях ОС неподалік Богданівки з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Захисників Водяного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Карта ООС

Поруч з Оріховим, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь із 120 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі Новолуганського агресор двічі застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а в районі Новоалександрівки – ручні протитанкові гранатомети.

Пресслужба додала, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командиром штурмового батальйону так званої республіканської гвардії "ДНР" був російський військовий Євген Іванов із позивним "Спис". Нещодавно він дав інтерв'ю пропагандистам про війну на Донбасі, назвавши себе "добровольцем".

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