Війна на Донбасі: під обстрілами терористів постраждали військові ЗСУ

За минулу добу, з 25 жовтня терористи на Донбасі 13 порушили режим припинення вогню. В результаті троє українських бійців ЗСУ отримали поранення.
Як повідомляє в Facebook прес-центр ООС, один військовий отримав поранення в результаті обстрілу. Ще двоє – під час підриву на встановленої ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з позицій.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики "Л/ДНР" здійснив шість обстрілів:
неподалік Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм;
быля Красногоровки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;
двічі поблизу Водяного і один раз в районі Авдіївки – зі стрілецької зброї і станкових і ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Терористи на Донбасі
Газета "День"
У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник зробив сім обстрілів:
двічі поблизу Новозванівки – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
неподалік Хутори Вільного – зі стрілецької зброї;
быля Луганського – з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
неподалік Золотого-4 (за межами дільниці розведення) – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;
поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;
в районі Травневого – зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів.
З початку доби, 26 жовтня терористи два рази проводили обстріл. Ніхто з військових ЗСУ не постраждав.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення бойових дій на Донбасі 24 жовтня противник обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї ділянку розведення військ.
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