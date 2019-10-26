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26 жовтня • оновлено в 08:06
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/ Розслідування

Війна на Донбасі: під обстрілами терористів постраждали військові ЗСУ

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За минулу добу, з 25 жовтня терористи на Донбасі 13 порушили режим припинення вогню. В результаті троє українських бійців ЗСУ отримали поранення.

Як повідомляє в Facebook прес-центр ООС, один військовий отримав поранення в результаті обстрілу. Ще двоє – під час підриву на встановленої ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з позицій.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики "Л/ДНР" здійснив шість обстрілів:

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Терористи обстрілюють Золоте: в ООС повідомили подробиці

  • неподалік Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм;

  • быля Красногоровки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

  • двічі поблизу Водяного і один раз в районі Авдіївки – зі стрілецької зброї і станкових і ручних протитанкових гранатометів;

  • неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

Газета "День"

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник зробив сім обстрілів:

  • двічі поблизу Новозванівки – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Хутори Вільного – зі стрілецької зброї;

  • быля Луганського – з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

  • неподалік Золотого-4 (за межами дільниці розведення) – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

  • поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;

  • в районі Травневого – зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів.

З початку доби, 26 жовтня терористи два рази проводили обстріл. Ніхто з військових ЗСУ не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення бойових дій на Донбасі 24 жовтня противник обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї ділянку розведення військ.

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Тема
Війна на Донбасі
Теги
ООС Генеральний штаб ЗСУ Донбас терористи "ДНР"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Минус 3 карателя! Отличное начало выходных!!!
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Эх...бедная Моника...Встреча с Путиным...тю тю..
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