Війна на Донбасі: під обстрілами терористів постраждали військові ЗСУ

За минулу добу, з 25 жовтня терористи на Донбасі 13 порушили режим припинення вогню. В результаті троє українських бійців ЗСУ отримали поранення.

Як повідомляє в Facebook прес-центр ООС, один військовий отримав поранення в результаті обстрілу. Ще двоє – під час підриву на встановленої ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з позицій.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики "Л/ДНР" здійснив шість обстрілів:

неподалік Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм;

быля Красногоровки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Водяного і один раз в районі Авдіївки – зі стрілецької зброї і станкових і ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Терористи на Донбасі Газета "День"

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник зробив сім обстрілів:

двічі поблизу Новозванівки – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

неподалік Хутори Вільного – зі стрілецької зброї;

быля Луганського – з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

неподалік Золотого-4 (за межами дільниці розведення) – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;

в районі Травневого – зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів.

З початку доби, 26 жовтня терористи два рази проводили обстріл. Ніхто з військових ЗСУ не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення бойових дій на Донбасі 24 жовтня противник обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї ділянку розведення військ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!