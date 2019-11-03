Головна Новини
3 листопада • оновлено в 12:07
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Люди хочуть миру": в ООН жахнули статистикою жертв війни на Донбасі

1.6т Читати матеріал російською

Війна на Донбасі забрала життя більше 3,3 тисяч мирних громадян України, ще близько 9 тисяч було поранено.

Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй на сторінці у Twitter. Пресслужба також створила інфографіку, яка демонструє наслідки збройного конфлікту на сході країни (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Убито більше 3 330 мирних громадян. Поранено до 9 тисяч, 1,3 млн людей стали внутрішніми переселенцями. 3,5 млн потребують допомоги", – розповіли в ООН.

Новини
Ховали на гауптвахті: з'явилися дані про зниклих на Донбасі бійців "Азову"

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

24 канал

У результаті війни з'явилася "лінія дотику" на території 427 км, яка перекрила доступ населенню до основних послуг.

"Понад усе люди хочуть миру", – підсумували в кінці ролика представники ООН.

"Люди хочуть миру": в ООН жахнули статистикою жертв війни на Донбасі

Скрін відео

"Люди хочуть миру": в ООН жахнули статистикою жертв війни на Донбасі

Скрін відео

"Люди хочуть миру": в ООН жахнули статистикою жертв війни на Донбасі

Скрін відео

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН із прав людини в Києві інформувала, що з початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018-го загинули від 12 800 до 13 тисяч осіб. Серед них 5 500 – підтримувані РФ озброєні бойовики.

Раніше OBOZREVATEL публікував 10 історій і фото воїнів-героїв, які загинули в жовтні на Донбасі. Наймолодшому було всього 22 роки, найстаршому – 41.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ООН Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР видео
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
12
2
Смішно
2
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
А где же жили ,эти убитые мирные жители? Может во Львове или Тернополе или в Луцке , там где в конце 2013 года захватывали ОГА. здания МВД и СБУ, оружие на складах воинских частей, там где объявляли о неподчинении Киеву, там где губернаторов привязывали к столбам и избивали Ютам где объявляли о создании "народных рад". Нет !!!! Тернополь,Львов, Луцк и Черновцы, никто не обстреливал из пушек и не бомбил с воздуха. Расстреляли и разбомбили Донецк и Луганск. и другие города и села Донбасса за то что жители этих ,городов не захотели признавать узурпаторов,захвативших власть в Киеве .
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Люди хотят мира, а xoxлы не хотят!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нет отвратительнее и страшнее страны на свете, чем Украина после 2014. Я даже не знаю, что страшнее - запад Украины, который пытается всю страну нагнуть под Галичину или остальная её часть, которой по большому счету все пофиг. Вoйнa ведь не у них во дворе, а где-то там. У ceпapoв.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / думки

ads pixel