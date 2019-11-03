"Люди хочуть миру": в ООН жахнули статистикою жертв війни на Донбасі

Війна на Донбасі забрала життя більше 3,3 тисяч мирних громадян України, ще близько 9 тисяч було поранено.

Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй на сторінці у Twitter. Пресслужба також створила інфографіку, яка демонструє наслідки збройного конфлікту на сході країни (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Убито більше 3 330 мирних громадян. Поранено до 9 тисяч, 1,3 млн людей стали внутрішніми переселенцями. 3,5 млн потребують допомоги", – розповіли в ООН.

Ілюстрація. Війна на Донбасі 24 канал

У результаті війни з'явилася "лінія дотику" на території 427 км, яка перекрила доступ населенню до основних послуг.

"Понад усе люди хочуть миру", – підсумували в кінці ролика представники ООН.

Скрін відео

Скрін відео

Скрін відео

Україна: шостий рік війни



🛑Убіто більше 3 330 мирних громадян

🛑Ранено до 9 000

🛑В результаті конфлікту з'явилася 427 км "лінія дотику", яка перекрила доступ до основних послуг

🛑1,3 млн чоловік стали внутрішніми переселенцями

🛑3,5 млн потребують допомоги https://t.co/LmI5C6tb9r - ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН із прав людини в Києві інформувала, що з початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018-го загинули від 12 800 до 13 тисяч осіб. Серед них 5 500 – підтримувані РФ озброєні бойовики.

Раніше OBOZREVATEL публікував 10 історій і фото воїнів-героїв, які загинули в жовтні на Донбасі. Наймолодшому було всього 22 роки, найстаршому – 41.

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