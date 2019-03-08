Війна на Донбасі: окупанти нарвалися на потужну відповідь ЗСУ

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі 7 березня російські окупаційні війська 18 раз порушили режим припинення вогню, 14 раз застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр ООС у Facebook, в результаті обстрілів п'ятеро бійців ООС отримали поранення. ЗСУ відповідали на обстріли ворога "вогнем чергових вогневих засобів Об'єднаних сил". В результаті, за даними розвідки, четверо окупантів були ліквідовані, 13 поранені. Також знищено бойову машину піхоти противника.

Противник обстрілював українські позиції з артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм, витративши 119 боєприпасів.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ:

з мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту Водяне;

двічі, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу селища Гнутове;

двічі, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Піски.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів підрозділів українських військ:

тричі з мінометів калібру 82 мм – в районі селища Кримське;

тричі, з мінометів 120-го і 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Хутір Вольний;

з артилерійських систем калібру 152 мм - біля селища міського типу Новотошківське;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населених пунктів Айдар, Троїцьке і Новозванівка;

з мінометів 82-го калібру – біля села Катеринівка;

з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Зайцеве;

зі стрілецької зброї – поблизу селища Новолуганське.

За уточненими даними, добою раніше збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Щастя, в результаті чого пошкоджено багатоквартирний будинок.

Станом на 07:00 з початку доби 8 березня обстріли позицій ЗСУ не зафіксовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З півночі 8 березня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі оголосили режим припинення вогню.

Напередодні ЗСУ знищили кулеметну точку "Л/ДНР" в районі Ясинуватської розв'язки, український офіцер показав відео удару.

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