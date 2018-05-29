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Війна на Донбасі миттєво припиниться: Єльченко назвав умову

2.5тЧитати новину російською

Війна на Донбасі могла б моментально припинитися, якщо б Росія припинила підтримувати "Л / ДНР".

Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, пише Голос Америки .

"Єдине, чого не вистачає - це готовність і згоди Росії припинити підтримку і постачання зброї, боєприпасів, людей і грошей. Як тільки Росія на це погодиться, то конфлікт на Донбасі миттєво припиниться", - сказав він.

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За словами Єльченка, після припинення збройного протистояння на Донбасі залишиться багато проблем, проте, Україна зможе їх врегулювати.

"Ми вважаємо, що це - конфлікт РФ і України, Росія так не вважає", - додав він.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше на Донбасі терористи вбили дитину .

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Єльченко
Місце
Україна
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