"Л/ДНР" змінили тактику на Донбасі: штаб ООС розкрив деталі

Терористи "Л/ДНР" у вівторок, 26 травня, один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Під час обстрілу збройних формувань Російської Федерації постраждалих немає. Про це повідомила пресслужба ООС.

Воїн ООС. Ілюстрація 112 Україна

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під ворожий вогонь з автоматичних станкових гранатометів потрапили українські захисники поблизу Водяного.

"У відповідь із наявних вогневих засобів наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Підрозділи Об'єднаних сил і надалі готові негайно відреагувати на всі можливі загрози з боку загарбників", – йдеться у повідомленні.

Карта ООС

Штаб Операції Об'єднаних сил додав, що за минулу добу (25 травня) було поранено четверо окупантів.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками, наголосила пресслужба.

Нагадаємо, 26 травня озброєні формування Російської Федерації на Донбасі 16 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Українські захисники не зазнали втрат.

Як писав OBOZREVATEL, у пресцентрі ООС повідомили про перший факт інфікування коронавірусом українського захисника в зоні бойових дій. COVID-19 підтверджений у поліцейського зі складу Об'єднаних сил.