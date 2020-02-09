"Шостий рік без біндер": розруху в Донецьку показали на красномовних фото

У мережі з'явилися фото розрухи в Центральній міській клінічній лікарні № 6 в окупованому Донецьку.
Знімки відділення неврології на вулиці Івана Ткаченка з'явилися на Telegram-каналі з назвою "злобний укр".
"Шостий рік без біндер", – написав автор поста. Судячи з фотографій, у приміщеннях давно не проводився хоча б косметичний ремонт.
З'явилися фото розрухи в Донецьку
Газета.ру
Лікарня в Донецьку
Telegram-канал "злобний укр"
Лікарня в Донецьку
Telegram-канал "злобний укр"
Лікарня в Донецьку
Telegram-канал "злобний укр"
Лікарня в Донецьку
Telegram-канал "злобний укр"
Лікарня в Донецьку
Telegram-канал "злобний укр"
Лікарня в Донецьку
Telegram-канал "злобний укр"
Лікарня в Донецьку
Telegram-канал "злобний укр"
Лікарня в Донецьку
Telegram-канал "злобний укр"
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно ватажок батальйону "Схід" терористичної "ДНР" Олександр Ходаковський видав зізнання про те, як ополченці нібито врятували від фашистів готель "Прага" в Донецьку.
Там раніше жив батальйон Захара Прилєпіна, який, за його словами, повністю розгромив і пограбував будівлю.
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