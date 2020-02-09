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10 лютого • оновлено в 07:57
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"Шостий рік без біндер": розруху в Донецьку показали на красномовних фото

3.8т
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У мережі з'явилися фото розрухи в Центральній міській клінічній лікарні № 6 в окупованому Донецьку.

Знімки відділення неврології на вулиці Івана Ткаченка з'явилися на Telegram-каналі з назвою "злобний укр".

"Шостий рік без біндер", – написав автор поста. Судячи з фотографій, у приміщеннях давно не проводився хоча б косметичний ремонт.

З'явилися фото розрухи в Донецьку

З'явилися фото розрухи в Донецьку

Газета.ру

Новини
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Лікарня в Донецьку

Лікарня в Донецьку

Telegram-канал "злобний укр"

Лікарня в Донецьку

Лікарня в Донецьку

Telegram-канал "злобний укр"

Лікарня в Донецьку

Лікарня в Донецьку

Telegram-канал "злобний укр"

Лікарня в Донецьку

Лікарня в Донецьку

Telegram-канал "злобний укр"

Лікарня в Донецьку

Лікарня в Донецьку

Telegram-канал "злобний укр"

Лікарня в Донецьку

Лікарня в Донецьку

Telegram-канал "злобний укр"

Лікарня в Донецьку

Лікарня в Донецьку

Telegram-канал "злобний укр"

Лікарня в Донецьку

Лікарня в Донецьку

Telegram-канал "злобний укр"

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно ватажок батальйону "Схід" терористичної "ДНР" Олександр Ходаковський видав зізнання про те, як ополченці нібито врятували від фашистів готель "Прага" в Донецьку.

Там раніше жив батальйон Захара Прилєпіна, який, за його словами, повністю розгромив і пограбував будівлю.

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Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Донецька і Донецької області Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР фотографии Новини ДНР Новини Донбасу
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
"Выбитые зубы и маты". На борту самолета во Львове произошла массовая драка
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0
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Пигин Макс
Пигин Макс
То есть при биндерах, эта больница выглядела как Медицинский центр Провиденс-Аляска? А как только биндер прогнали нехорошей тряпкой, то сразу всё и рухнуло?
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как это "без биндер"? Вонючие биндеры перестали бомбить Донбасс? Образец цинизма
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10
1
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кристина Стефанова, і бомбами прямо у вікна?..
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