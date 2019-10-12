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12 жовтня • оновлено в 23:27
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За 100 метрів від ЗСУ: з'явилися фото з бліндажа терористів

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У мережі з'явилося фото з бліндажа терористів "Донецької народної республіки", які знаходилися за 100 метрів від позицій Збройних сил України.

Знімок опублікований пропагандистським Telegram-каналом із назвою "Ратник 2-го разряда". На ньому зображений російський кореспондент ДІП "Вести" ВДТРК Олександр Сладков.

Вказується, що кадр зроблено 1 вересня 2017 року. "Сладков пише пост в "телезі" перед сном у бліндажі, в ста метрах від противника. "ДНР". Господар", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. Терорист

Ілюстрація. Терорист "ДНР"

ngnews.org

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Війна за незалежність України: "Л/ДНР" влаштували криваві провокації на Донбасі
Бліндаж терористів

Бліндаж терористів

t.me/Ratnik2nd

Олександр Сладков

Олександр Сладков

Союз журналістів Москви

 

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно бойовик "ДНР" Михайло Кошман на прізвисько "Кацап", який під час війни на Донбасі залишився інвалідом першої групи, поскаржився на "зраду і байдужість" своїх ватажків.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Донбас Новини Донбасу фотографии пропаганда
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