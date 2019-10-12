За 100 метрів від ЗСУ: з'явилися фото з бліндажа терористів

У мережі з'явилося фото з бліндажа терористів "Донецької народної республіки", які знаходилися за 100 метрів від позицій Збройних сил України.

Знімок опублікований пропагандистським Telegram-каналом із назвою "Ратник 2-го разряда". На ньому зображений російський кореспондент ДІП "Вести" ВДТРК Олександр Сладков.

Вказується, що кадр зроблено 1 вересня 2017 року. "Сладков пише пост в "телезі" перед сном у бліндажі, в ста метрах від противника. "ДНР". Господар", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. Терорист "ДНР" ngnews.org

Бліндаж терористів t.me/Ratnik2nd

Олександр Сладков Союз журналістів Москви

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно бойовик "ДНР" Михайло Кошман на прізвисько "Кацап", який під час війни на Донбасі залишився інвалідом першої групи, поскаржився на "зраду і байдужість" своїх ватажків.

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