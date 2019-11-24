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24 листопада • оновлено в 05:24
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Як у Південній Осетії: з'ясувалося, чого домагається Путін на Донбасі

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Президент Росії Володимир Путін намагається залишити Донбас розділеним і зберегти вплив РФ, але при цьому не нести юридичну відповідальність за так звані народні республіки.

Таку думку висловив російський журналіст Семен Новопрудський у матеріалі для НВ. Інші завдання Путіна, за його словами, – не допустити відновлення територіальної цілісності України, її руху до Європи та не віддати контроль над кордоном.

"Роздача російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР"перетворила їх "республіки" на подобу Південної Осетії та Абхазії, де відбувалося те ж саме. Російська влада силою відібрала ці території від Грузії, але не стала робити їх частиною Росії, а визнала незалежними державами.

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У випадку з "ДНР" і "ЛНР" Путін тепер має можливість погрожувати їх визнанням або навіть збройним вторгненням під приводом, що там живуть російські громадяни. Точно такий же привід був використаний для вторгнення в Південну Осетію в 2008 році", – написав Новопрудський.

Володимир Путін

Володимир Путін

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Путін прокотився в московській електричці й кадри з ним стали предметом глузувань і мемів.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу Новини ЛНР
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Сколько наиковарнейших планов Путина обоз уже разоблачил. Путин новый не успеет придумать как этот план уже на обозе печатают)
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