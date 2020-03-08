Війна на Донбасі: Асєєв оцінив загрозу прориву "Л/ДНР"

Терористи "Л/ДНР" не мають сил і ресурсів для подальшого прориву на Донбасі.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній бранець "ДНР", журналіст Станіслав Асєєв. На запитання, чи готові бойовики прориватися далі, журналіст відповів: "Ні, вони не готові, у них немає жодних сил для цього".

"Більше того, та ситуація, яка зараз склалася на фронті - це горизонтальний рівень. Навіть на рівні не Донецька, а місцевих керівних ланок. Не думаю, що наказ на нещодавню провокацію в Золотому віддавав особисто Путін чи хтось із його оточення", - зазначив він.

"На сьогоднішній день політична ситуація в нашій країні не така, щоб загострювати ситуацію. Зеленський постійно говорить про якусь мирну риторику, вибори, "нормандську зустріч". Так що РФ немає жодного сенсу ускладнювати ситуацію. Думаю, це просто місцева ситуація", - вважає Асєєв.

Також журналіст розповів, що кадрові військові Росії перебувають у складі двох батальйонів "ДНР".

"Там вже ніхто не тримає таких бригад, як у 2014 році, в цьому немає ніякого сенсу. Вони там просто дислоковані, щоб закрити можливий прорив ЗСУ, поки не прибудуть основні частини з боку РФ. Їх просто тримають як резерв.

utro.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Станіслав Асєєв також висловив переконання, що Україна програла війну на Донбасі, цей регіон для неї поки що втрачено.

Повну версію інтерв'ю Станіслава Асєєва читайте тут

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