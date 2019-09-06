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8 вересня • оновлено в 11:41
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/ Розслідування

"Вийди, розбійнику!" За вигнаного Зеленським чиновника взялася прокуратура

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Секретарю Бориспільської міської ради Київської області Ярославу Годунку, який побив активіста, повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області з посиланням на прокурора.

Його підозрюють у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 296 КК України, тобто в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Під час досудового розслідування встановлено, що Годунок 29 серпня в приміщенні міської ради підійшов до потерпілого і без будь-якого пояснення взяв його за шию та, утримуючи чоловіка в такому положенні, почав наносити численні удари, водночас висловлюючись нецензурною лайкою у присутності інших осіб.

Ярослав Годунок

Ярослав Годунок

ТСН

Після нанесення чергових ударів потерпілий впав на підлогу, а підозрюваний депутат органу місцевого самоврядування сів на нього зверху і продовжував бити.

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"Встановлено наявність достатніх підстав для повідомлення секретарю Бориспільської міської ради про підозру в інкримінованому злочині. Досудове розслідування триває", – повідомляє прокуратура.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
А цього активіста бува не Баканов прислав? Якби там не було, але Годунок голосував за Зе, і вже отримав гідну його оплату свого голосу.
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