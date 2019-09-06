"Вийди, розбійнику!" За вигнаного Зеленським чиновника взялася прокуратура

Секретарю Бориспільської міської ради Київської області Ярославу Годунку, який побив активіста, повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області з посиланням на прокурора.

Його підозрюють у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 296 КК України, тобто в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Під час досудового розслідування встановлено, що Годунок 29 серпня в приміщенні міської ради підійшов до потерпілого і без будь-якого пояснення взяв його за шию та, утримуючи чоловіка в такому положенні, почав наносити численні удари, водночас висловлюючись нецензурною лайкою у присутності інших осіб.

Ярослав Годунок ТСН

Після нанесення чергових ударів потерпілий впав на підлогу, а підозрюваний депутат органу місцевого самоврядування сів на нього зверху і продовжував бити.

"Встановлено наявність достатніх підстав для повідомлення секретарю Бориспільської міської ради про підозру в інкримінованому злочині. Досудове розслідування триває", – повідомляє прокуратура.

Як писав OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. Інцидент трапився 10 липня під час візиту глави держави на Київщину. Водночас президент обізвав чиновника "чортом" і фамільярно перейшов на "ти".

Годунок заявив, що хоче "здатися" Службі безпеки України як "розбійник", а також звернутися до суду з позовом про образу честі й гідності.

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