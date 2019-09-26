"Виховують терористів!" На росТБ злякалися ССО ЗСУ через викрадення терориста

На російському пропагандистському телебаченні здійняли шум через чергове викрадення українськими спецслужбами терориста "ЛНР" з тимчасово окупованої території.

Бурхливе обговорення сенсаційної новини влаштували в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вони з радістю заявляють, як вони висловлюються, що викрали ще одного бойовика з території "ЛНР" і вивезли на територію України. Як з вами, сволотою, обмінюватися людьми?! Як можна після цього з вами говорити хоч про якийсь обміні?! Ви ж терористи! Як можна взагалі з вами хоч якісь переговори вести?! Як можна після цього проводити зустріч в Мінському форматі, обговорювати "формулу Штайнмаєра", коли ви людей викрадаєте?!" – злякано вибухнув обуреннями топпропагандист Кремля.

Більш того, він спробував залякати Україну діями з боку проросійських терористів, які нібито також почнуть викрадати воїнів ЗСУ.

"Чи ви чекаєте дій у відповідь від луганських і донецьких, щоб вони викрадали і привозили до себе? Так ви тут же почнете волати!" – скипів Соловйов.

Сили спецоперацій ЗСУ "112 Україна"

У свою чергу, радник ватажка "ЛНР" із зовнішніх зв'язків Родіон Мірошник забив на сполох через професіоналізм спецслужб України, зазначивши, що вони володіють секретними прийомами, які перейняли у західних партнерів.

"В Україні є полк спецоперацій, спеціальні війська. До речі, натаскуються міжнародними інструкторами – британцями, американцями. Якраз на ось такий рід дій. Вони виховують терористів, які працюють на нашій території!" – обурився терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

контррозвідка СБУ вивезла терориста "ЛНР" з непідконтрольної території Донбасу.

27 червня українські спецслужби викрали на Донбасі колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному, ключового фігуранта справи МН-17 Володимира Цемаха.

Доставлений в Київ терорист був заарештований за рішенням суду.

Підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Пізніше окупанта видали Росії в рамках обміну полоненими, проте з РФ він знову повернувся на окупований Донбас.

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