Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Виховують терористів!" На росТБ злякалися ССО ЗСУ через викрадення терориста

5.9т Читати матеріал російською

На російському пропагандистському телебаченні здійняли шум через чергове викрадення українськими спецслужбами терориста "ЛНР" з тимчасово окупованої території.

Бурхливе обговорення сенсаційної новини влаштували в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вони з радістю заявляють, як вони висловлюються, що викрали ще одного бойовика з території "ЛНР" і вивезли на територію України. Як з вами, сволотою, обмінюватися людьми?! Як можна після цього з вами говорити хоч про якийсь обміні?! Ви ж терористи! Як можна взагалі з вами хоч якісь переговори вести?! Як можна після цього проводити зустріч в Мінському форматі, обговорювати "формулу Штайнмаєра", коли ви людей викрадаєте?!" – злякано вибухнув обуреннями топпропагандист Кремля.

Новини
"Доступний для СБУ": скандального Цемаха відпустили з Росії

Більш того, він спробував залякати Україну діями з боку проросійських терористів, які нібито також почнуть викрадати воїнів ЗСУ.

"Чи ви чекаєте дій у відповідь від луганських і донецьких, щоб вони викрадали і привозили до себе? Так ви тут же почнете волати!" – скипів Соловйов.

Сили спецоперацій ЗСУ

Сили спецоперацій ЗСУ

"112 Україна"

У свою чергу, радник ватажка "ЛНР" із зовнішніх зв'язків Родіон Мірошник забив на сполох через професіоналізм спецслужб України, зазначивши, що вони володіють секретними прийомами, які перейняли у західних партнерів.

"В Україні є полк спецоперацій, спеціальні війська. До речі, натаскуються міжнародними інструкторами – британцями, американцями. Якраз на ось такий рід дій. Вони виховують терористів, які працюють на нашій території!" – обурився терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • контррозвідка СБУ вивезла терориста "ЛНР" з непідконтрольної території Донбасу.

  • 27 червня українські спецслужби викрали на Донбасі колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному, ключового фігуранта справи МН-17 Володимира Цемаха.

  • Доставлений в Київ терорист був заарештований за рішенням суду.

  • Підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

  • Пізніше окупанта видали Росії в рамках обміну полоненими, проте з РФ він знову повернувся на окупований Донбас.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Теги
Новини ЛНР Збройні сили України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
43
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...натаскиваются международными инструкторами – британцами, американцами..." () Вообще под это дело после 1945 года был создан израильский Моссад - кошмарил военных преступников по всему западному миру. Но почему нет инфы чем этот сепар выделился среди тысяч других, что оправдало бы такой риск - похишение. Или это было типа контрольной работы или выпускного экзамена? Или может он сам забрел в расположение ВСУ. И если такой профессионализм, то рассказали бы подробности похищения Цемаха в той части операции, которую должен помнить сам Цемах, ведь он наверняка все что помнил рассказал и ФСБ и МГБ ДНР, так почему не рассказать украинцам?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Террористы в ахуе.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть россии смерть росийским террористам и окупантам
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel