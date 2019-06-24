''Виходець із банди'': що відомо про скандального ресторатора від ''Слуги народу''

Від партії "Слуга народу" в політику йде чергове "нове обличчя". Свої сили на дострокових виборах пробує відомий ресторатор і шоумен Микола Тищенко.

Українцям він переважно відомий за участю в низці рейтингових телевізійних проектів: "МастерШеф", "Танці з зірками", "Ревізор"... Однак, за чутками, в 90-х він був активним учасником злочинних угруповань, завдяки допомозі яких сколотив статки.

Що відомо про минуле шоумена і чому він хоче до Верховної Ради – в матеріалі OBOZREVATEL.

Шоумен у політиці?

Микола Тищенко для багатьох українців фігура відома. Він володіє мережею ресторанів "Наша карта". Туди входять: "Рішельє", "Сейф", "Велюр" та інші. Медійного розголосу він отримав завдяки активній роботі на ТБ.

За останні роки регулярно брав участь у шоу "МастерШеф" як член журі, а також "Танці з зірками". На "Новому каналі" він продовжив справу відомої ведучої Ольги Фреймут і став обличчям програми "Ревізор".

Отримавши популярність, Микола Тищенко серйозно націлився на крісло народного депутата від партії "Слуга народу". З огляду на високий запит на нові обличчя в українському суспільстві, ресторатор вирішив скористатися трендом. Вибрав для цього один із мажоритарних округів Києва – 218. Це Святошинський і Оболонський райони столиці.

Микола Тищенко Медіаняня

Але за даними ЗМІ, місце в партії ресторатор просто купив. З огляду на низку скандалів навколо можливої "купівлі" місць на округах у партії "Слуга народу", така версія виглядає досить переконливою.

Саме тому Тищенко пішов за мажоритаркою, оминаючи публічні обговорення, партійний праймеріз. В іншому випадку про його минуле заговорив би багато хто. А так, відповідно до закону, реєстрація мажоритарних кандидатів триватиме до 20 червня, тобто рівно за місяць до виборів. Коли його офіційно зареєструють на окрузі, проблем із виключенням з партії можна уникнути.

За величезної підтримки "Слуги народу", а також з пристойним фінансовим ресурсом, ресторатор може представляти інтереси киян у парламенті вже цього літа. Правда, чи потрібен жителям столиці народний депутат із таким минулим?

Колишній член ОЗГ

Судячи з низки розслідувань, ресторатором Микола Тищенко став не просто так. Стартовий капітал для свого бізнесу він заробив аж ніяк не чесним шляхом. Так, за інформацією видання "Відкрита Україна", раніше шоумен мав злодійське прізвисько "Коля Оболонський".

"Навіть не знаю – плакати чи сміятися. Ревізор і власник ресторанів Микола Тищенко, якого зараз знають, як "Закусенця", в 90-ті ласкаво звали "Коля Оболонський". Так ось, Коля Тищенко, в минулому член ОЗГ, а зараз відомий бізнесмен, купив місце у Зе!Команді", – стверджує джерело видання.

За його словами, в 90-х Тищенко нібито був добре відомий у кримінальних колах. Зазначається, що в 1988 році він зв'язався зі злочинним угрупуванням і, досягнувши певних успіхів, з шумом з нього пішов. Джерело запевнило, що ресторатор розпрощався з бандитським минулим, однак нібито і далі вдається до незаконних методів ведення бізнесу.

"Тищенко любить купувати рекламні статті, брати участь у телешоу й створювати зовсім інший образ. Але не хотілося б, щоб він створював образи у Верховній Раді. А він планує, і балотується за мажоритаркою від партії Зеленського", – обурюється джерело.

Видання "Наш Київ" уточнює, що в буремні 90-ті Тищенко був пов'язаний із ОЗГ Савлохи. І пішов із "команди" зі скандалом.

"Пізніше він зі скандалом вилетів із цього угруповання. Після відходу Тищенко тривалий час користувався послугами охорони. Водночас він зазначив, що Тищенко як не вмів, так і не навчився чесному бізнесу. Як зазначило джерело, нині не всі пам'ятають вчинки і дії ресторатора, тому що він розкручує зовсім інший образ", – йдеться в ЗМІ.

Варто додати, що на зв'язок із криміналом звернули увагу й шанувальники ресторатора в його Instagram. Так, ще в жовтні 2017 року він опублікував фото з оголеним торсом на одній із яхт у Туреччині. Було видно, що живіт Тищенка покритий шрамами. Підписники припустили, що ці порізи він отримав ще під час своєї "бурхливої" молодості.

Микола Тищенко

Через 5 років після Революції Гідності, українці дійсно хочуть бачити нові обличчя в політиці, однак навряд чи це повинні бути люди з кримінальним шлейфом.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти редакцію. Українці заслуговують знати правду!

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