Виграє апеляцію? Екс-адвокат Зайцевої вказала на важливу деталь у справі

Екс-адвокат засудженої за ДТП в Харкові Олени Зайцевої Юлія Козир заявила, що апеляційна скарга на обвинувальний вирок, яку подала дівчина, може бути задоволена.

Оскаржила рішення суду вже новий захисник винуватиці ДТП Юлія Плетньова. Всіх же колишніх адвокатів від участі в процесі Зайцева звільнила, передає "Kharkiv Today".

"Я розірвала договір із Зайцевою. За взаємним бажанням, за згодою сторін. Із текстом апеляції я не знайомилася", – підтвердила Козир.

Юлія Козир politeka.net

При цьому правозахисниця не виключила, що новий адвокат Зайцевої має шанс виграти справу в другій інстанції.

"Перш за все, обов'язково суд повинен був застосувати пом'якшувальні обставини – часткове відшкодування шкоди потерпілим та щире каяття. Це дві тези, які прямо вказані в законі й інші норми права вказують на те, що не може суд проігнорувати їх. Ця норма імперативна. Думаю, перспектива для апеляції щодо Зайцевої є", – заявила її колишній адвокат.

Олена Зайцева УНІАН

Відзначимо, всього засуджену в процесі представляли три правозахисники: Юлія Козир, Євген Мельниченко та Максим Стець.

Примітно, що для Мельниченка подача скарги в апеляцію стала новиною. "Я нічого про це не знав", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

У січні 2019 року стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.

Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не залучати результати експертизи в Дніпрі до справи.

Нарколог Федірко, яку розшукували кілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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