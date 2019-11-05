"Виганяють, як штрафбат": в ООС розповіли про страх терористів "Л/ДНР"

Останнім часом терористи "Л/ДНР" неохоче вступають у бої зі з'єднаннями Операції Об'єднаних сил на Донбасі та показують свій страх.

На сторінці штабу ООС у Facebook зазначили, що все виглядає так, ніби окупантів насильно виганяють на поле бою. Тому вони виходять постріляти по позиціях українських захисників, але намагаються якомога швидше сховатися в укриття.

"Бояться. Мабуть, відчувають, що ми готові їх зустріти. Поповзають трохи, особливо не висуваючись, і назад, до своїх окопів. Типу "наказ виконали, але ну його до біса". Таке відчуття, що їх насильно хтось виганяє, як штрафбатівців у Другу світову", – розповіли морпіхи ЗСУ.

Воїни ООС Facebook штабу ООС

Водночас, ситуація поблизу Водяного на Приазов'ї як і раніше залишається напруженою. На цій ділянці протягом декількох останніх тижнів ворог застосував проти сил ООС широкий арсенал озброєння – від стрілецької зброї та гранатометів до мінометів і ствольної артилерії.

"Б'ють вони не прицільно і здебільшого вночі. Хаотично обстрілами ворог намагається викликати вогонь. Ми на такі провокації не піддаємося і відкриваємо вогонь тільки у разі прямої загрози життю або здоров'ю побратимів або цивільного населення села Водяне", – розповів військовослужбовець ЗСУ з позивним "Лєший".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

жоден український воїн не був убитий або поранений в результаті бойових дій на Донбасі 4 листопада. Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню.

При цьому в Новотошківському була загроза цивільному населенню. На час потужного обстрілу українських позицій російськими окупантами у районі Новотошківського діти, які перебували у школі, були евакуйовані у бомбосховище.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!