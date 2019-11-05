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5 листопада • оновлено в 11:37
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/ Розслідування

"Виганяють, як штрафбат": в ООС розповіли про страх терористів "Л/ДНР"

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Останнім часом терористи "Л/ДНР" неохоче вступають у бої зі з'єднаннями Операції Об'єднаних сил на Донбасі та показують свій страх.

На сторінці штабу ООС у Facebook зазначили, що все виглядає так, ніби окупантів насильно виганяють на поле бою. Тому вони виходять постріляти по позиціях українських захисників, але намагаються якомога швидше сховатися в укриття.

"Бояться. Мабуть, відчувають, що ми готові їх зустріти. Поповзають трохи, особливо не висуваючись, і назад, до своїх окопів. Типу "наказ виконали, але ну його до біса". Таке відчуття, що їх насильно хтось виганяє, як штрафбатівців у Другу світову", – розповіли морпіхи ЗСУ.

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Воїни ООС

Воїни ООС

Facebook штабу ООС

Водночас, ситуація поблизу Водяного на Приазов'ї як і раніше залишається напруженою. На цій ділянці протягом декількох останніх тижнів ворог застосував проти сил ООС широкий арсенал озброєння – від стрілецької зброї та гранатометів до мінометів і ствольної артилерії.

"Б'ють вони не прицільно і здебільшого вночі. Хаотично обстрілами ворог намагається викликати вогонь. Ми на такі провокації не піддаємося і відкриваємо вогонь тільки у разі прямої загрози життю або здоров'ю побратимів або цивільного населення села Водяне", – розповів військовослужбовець ЗСУ з позивним "Лєший".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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Дудко Олег
Дудко Олег
В отличии от сепаратистов, воёны света охотно вступают в бой, огонь по мирному населению ведут в полный рост и громко смеясь. ДБЛ.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очередные басни от ООС и Штефана дырявого, вчера ВСУшные противники и сторонники развода сил устроили побоище и перестрелку, 7 ВСУшных алкашей доставлены в тяжёлом состояние в шпиталь переломы и огнестрелы,
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Они за родину свою сражаются, не пускают нацистов на донбасс
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