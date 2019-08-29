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Вітали "злодія в законі": хмельницька поліція затримала 19 членів бандитської "сходки"

1.2т Читати матеріал російською

У середу, 28 серпня, на території одного з відпочинкових комплексів Хмельницького правоохоронці завадили злочинної "сходці".

Як повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області, представники різних регіонів країни, які мають широке коло кримінальних зв'язків, зібралися, щоб відсвяткувати день народження "злодія в законі" на прізвисько "Гуля", а також узгодити свої подальші дії.

"Сходка" злодіїв

Сходка

Сходка" злодіїв

"Сходка" злодіїв

"Сходка" злодіїв

"Сходка" злодіїв

"В ході вжитих заходів 19 осіб доставили до найближчого відділення поліції для перевірки законності їх перебування на території держави та можливої причетності до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів", - повідомили правоохоронці.

В операції брали участь співробітники управління стратегічних розслідувань і карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області спільно з працівниками Південно-Західного відділення поліції, патрульними і поліцією особливого призначення за участю співробітників Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні викрили злочинну банду під керівництвом так званих злодіїв у законі, які протягом кількох років орудували на території Криму, а також в Херсонській, Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях.

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Місце
Україна Хмельницький
Тег
Національна поліція України
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
таких банд в Украине тысячи если не десятки тысяч
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