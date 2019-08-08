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"Віджимають квартири і авто!" Росіянин загнав Скабєєву в глухий кут правдою про "ДНР"

10.6т Читати матеріал російською

Російський політолог Андрій Нікулін розлютив кремлівських пропагандистів викриттям злочинів терористів "ДНР" у прямому ефірі.

Так, виступаючи на передачі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1", він розповів, що в їхні лави вступили маргінали, які займаються пограбуванням українського регіону та наживаються на війні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Партія війни існує в "республіках Л/ДНР". Скільки вигодонабувачів від війни, тих людей, які до війни були ніким, а зараз віджали квартири, авто, сіли на потоки контрабанди", – прямо заявив Нікулін.

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"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабєєвої про бідність

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

Почувши це, скандальна топпропагандистка Ольга Скабєєва одразу ж спробувала змінити тему й вибілити репутацію окупантів України.

"Ви знаєте, я поняття не маю, що за вигодонабувачі, які квартири і авто! Наведіть, будь ласка, приклади, щоб та сама партія війни пропонувала знищувати Україну? Немає таких людей на Донбасі!" – брехливо заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабєєва вилаялася на адресу російського політика, лідера руху "Нова Росія" Микити Ісаєва через те, що він підтримав ініціативу України про прирівнювання ідеології "русского міра" до нацизму.

Також Ісаєв жорстко розкритикував владу своєї країни за війну на Донбасі. Він допустив, що збройний конфлікт там не обмежиться тільки економічними санкціями проти Кремля і зміцненням армії України, а й цілком може призвести до початку війни в самій РФ.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Тег
ДНР
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Mega Death
Mega Death
Без таких заказных либералов, как Никулин, это шоу было бы не интересным. Каждый зарабатывает как может))) Везде есть чёрное и белое, плохое и хорошее. И это обсуждать можно бесконечно. Молодцы что на этом еще и деньги зарабатывают)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
а че статья не дописана? никулин же наверное привел конкретный пример, может фамилии там назвал какие, не? кто знает была конкретика там
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Ну он привел примеры то? Или "правда" опять оказалась популистским пуком в лужу? Обосс, почему новость не до конца?
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