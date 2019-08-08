"Віджимають квартири і авто!" Росіянин загнав Скабєєву в глухий кут правдою про "ДНР"

Російський політолог Андрій Нікулін розлютив кремлівських пропагандистів викриттям злочинів терористів "ДНР" у прямому ефірі.

Так, виступаючи на передачі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1", він розповів, що в їхні лави вступили маргінали, які займаються пограбуванням українського регіону та наживаються на війні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Партія війни існує в "республіках Л/ДНР". Скільки вигодонабувачів від війни, тих людей, які до війни були ніким, а зараз віджали квартири, авто, сіли на потоки контрабанди", – прямо заявив Нікулін.

Ольга Скабєєва Скріншот відео

Почувши це, скандальна топпропагандистка Ольга Скабєєва одразу ж спробувала змінити тему й вибілити репутацію окупантів України.

"Ви знаєте, я поняття не маю, що за вигодонабувачі, які квартири і авто! Наведіть, будь ласка, приклади, щоб та сама партія війни пропонувала знищувати Україну? Немає таких людей на Донбасі!" – брехливо заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабєєва вилаялася на адресу російського політика, лідера руху "Нова Росія" Микити Ісаєва через те, що він підтримав ініціативу України про прирівнювання ідеології "русского міра" до нацизму.

Також Ісаєв жорстко розкритикував владу своєї країни за війну на Донбасі. Він допустив, що збройний конфлікт там не обмежиться тільки економічними санкціями проти Кремля і зміцненням армії України, а й цілком може призвести до початку війни в самій РФ.

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