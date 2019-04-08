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Відвоювали частину Донбасу: ЗСУ приготували нищівний удар по "Л/ДНР"

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Українські захисники звільнили частину окупованого Донбасу, закріпившись на позиціях поблизу Донецька.

Про це йдеться у відеоматеріалі "24 каналу", журналісти якого побували в новому стратегічному пункті розміщення сил ЗСУ. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що раніше на згадані позиції, що вважалися "сірими зонами", регулярно навідувалися снайпери і розвідувальники ворога. Щоб убезпечити військових і цивільних від агресії окупантів, командування ООС вирішило взяти будівлі під свій контроль.

Українські захисники також зізналися, що приготували сюрприз катастрофічного масштабу для бойовиків, однак деталі розкривати поки відмовилися.

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ЗСУ

ЗСУ

Скріншот з відео

ЗСУ

ЗСУ

Скріншот з відео

При цьому, повідомляється також, що в понеділок, 8 квітня, сили "Л/ДНР" вісім разів обстріляли позиції захисників України на Донбасі.

Із них чотири – з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, передає прес-служба ООС у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв опорні пункти ЗСУ:

  • з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу села Водяне;

  • з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Піски;

  • з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Опитне;

  • з гранатометів різних систем – в районі міста Авдіївка;

  • зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;

  • зі станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Кам'янка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

  • з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Золоте-4;

  • з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Луганське.

Під час обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На ворожі обстріли підрозділи ОС дали адекватну відповідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня "Л/ДНР" вісім разів обстріляли позиції захисників України на Донбасі. У результаті один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООСЗСУНовини Донбасу
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Новоотсоссия худееи и худеет ,совсем плять истощала ,а если балакать о минских , то можно и Дебальцево от орков освободить .
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Файбер Моня
Файбер Моня
Как известно, после заявлений в роде: " всушники также признались, что приготовили сюрприз катастрофического масштаба для боевиков, однако детали раскрывать пока отказались..", - начинается интенсивная доставка в военные госпитали новых партий повреждённых "кыборхив", а на кладбищах появляются новые ряды свежезакопаных "хирургических отходов" ))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Теперь вас животных будет легче мочить...вы рядышком...скоро в Киев полетят самолеты с одноногими
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Сидоров Андрей, Может и полетят ,не спорю ,но глянь на габариты Луганды ? С каждым годом ......
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