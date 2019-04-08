Відвоювали частину Донбасу: ЗСУ приготували нищівний удар по "Л/ДНР"

Українські захисники звільнили частину окупованого Донбасу, закріпившись на позиціях поблизу Донецька.
Про це йдеться у відеоматеріалі "24 каналу", журналісти якого побували в новому стратегічному пункті розміщення сил ЗСУ. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що раніше на згадані позиції, що вважалися "сірими зонами", регулярно навідувалися снайпери і розвідувальники ворога. Щоб убезпечити військових і цивільних від агресії окупантів, командування ООС вирішило взяти будівлі під свій контроль.
Українські захисники також зізналися, що приготували сюрприз катастрофічного масштабу для бойовиків, однак деталі розкривати поки відмовилися.
ЗСУ
Скріншот з відео
ЗСУ
Скріншот з відео
При цьому, повідомляється також, що в понеділок, 8 квітня, сили "Л/ДНР" вісім разів обстріляли позиції захисників України на Донбасі.
Із них чотири – з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, передає прес-служба ООС у Facebook.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв опорні пункти ЗСУ:
з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу села Водяне;
з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Піски;
з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Опитне;
з гранатометів різних систем – в районі міста Авдіївка;
зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;
зі станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Кам'янка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:
з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Золоте-4;
з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Луганське.
Під час обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На ворожі обстріли підрозділи ОС дали адекватну відповідь.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня "Л/ДНР" вісім разів обстріляли позиції захисників України на Донбасі. У результаті один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".