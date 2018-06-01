Видворення з України: Саакашвілі програв черговий суд

Окружний адміністративний суд Києва відмовив екс-президенту Грузії, лідеру "Руху Нових сил" Міхеілу Саакашвілі у вимозі визнати незаконним рішення Державної міграційної служби про його реадмісію до Польщі.

Як повідомляє прес-служба відомства, також не було задоволено вимогу політика визнати незаконними відповідні дії щодо реадмісії та зобов'язати ДМС скасувати дане рішення.

У суді пояснили, що фактичними обставинами справи було встановлено, що 10 вересня 2017 року пункті пропуску через держкордон України "Шегині" Саакашвілі зробив незаконний перетин держкордону України з Польщі без дозволу відповідних органів влади.

"Факт незаконного перетину державного кордону підтверджується судовими рішеннями, які набрали законної сили, а саме постановою Мостиського районного суду Львівської області, яке залишено без змін відповідною постановою Апеляційного суду Львівської області", - сказано в повідомленні

З наданих сторонами документів суд встановив, що реадмісія Саакашвілі як особи, яка незаконно перебуває на території України, здійснювалася за стандартною процедурою, ініційованою ДМС, на підставі Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію, і ратифікованої відповідним законом України.

Суд також встановив, що за результатами розгляду відповідного запиту польська сторона дала згоду на реадмісію політика, про що повідомила Держміграційну службу України листом, копія якого є в матеріалах адміністративної справи.

Нагадаємо, раніше суд відмовив Саакашвілі у позові проти Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби щодо відновлення громадянства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі, який в той час знаходився за кордоном, українського громадянства.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив про те, що Державна міграційна служба відмовила в наданні Саакашвілі статусу біженця і, як наслідок, тепер "відсутні будь-які спеціальні обставини", які могли б унеможливити його депортацію або екстрадицію.

Сам лідер "Руху Нових сил" в той день заявив, що не отримував відмови ДМС в наданні йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

12 лютого Саакашвілі затримали і депортували з України. "Обозреватель" описав всі подробиці події.