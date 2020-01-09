Відвідували Путіна? З Омана до Москви злітав загадковий літак

Літак Gulfstream G650 з бортовим номером T7-GEM за останні дні здійснив ряд перельотів в Оман і Росію.

Про це говорять дані сервісу, який відстежує пересування літаків по світу.

Так, відомо, що 7 січня загадковий літак, вилетів з Києва в Оман. 8 січня повітряне судно вирушило з арабської країни в Москву, РФ. Після Росії борт прибув до Києва

radarbox24.com

radarbox24.com

Переліт літака T7-GEM radarbox24.com

Переліт літака T7-GEM radarbox24.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президента України Володимира Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинку в п'ятизірковому готелі на березі Оману. Українському лідеру нагадали, що поки він відпочиває на новорічні та різдвяні свята, то наші воїни мерзнуть в окопах на Донбасі, захищаючи країну.

Після того, як розгорівся скандал, прес-служба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

Примітно, що прес-секретар Зеленського Юлія Мендель теж встигла оскандалитися під час резонансного обговорення відпочинку президента.

Пізніше Зеленський через катастрофу літака МАУ в Ірані терміново перервав поїздку в Оман і повернувся до Києва. Літак з президентом на борту приземлився в Києві в 2:37 9 січня.

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