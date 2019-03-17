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Відвезли в лікарню: на Херсонщині школярі жорстоко розправилися з відмінницею

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У школі селища Новоолексіївка на Херсонщині двоє десятирічних школярів побили ровесницю після уроків так, що її довелося госпіталізувати.

Як пише місцеве видання "Херсонці", це було розправою за відмінні оцінки учениці. У цей день кривдникам пощастило менше і в їхніх щоденниках з'явилися незадовільні оцінки.

За даними журналістів, однолітки побили дівчинку за гарні оцінки, "щоб не була занадто розумною". Її довелося везти в лікарню з ударами грудної клітини і спини.

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Відвезли в лікарню: на Херсонщині школярі жорстоко розправилися з відмінницею

ТСН

Начальник Генічеського відділу Національної поліції Сергій Балута розповів, що учасників побиття запросять для надання свідчень. Їх дії не будуть кваліфіковані, як булінг – це вже не словесне цькування, а нанесення тілесних ушкоджень.

Але так як юний вік ще не дозволяє залучити двієчників до кримінальної відповідальності, на їх батьків складуть адміністративний протокол про неналежне виховання своїх дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, однієї зі шкіл Одеської області школярі жорстоко били однолітка і знімали це на відео.

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Місце
УкраїнаХерсон
Тег
булінг
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