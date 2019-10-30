"Відверта маячня": адвокат відреагував на "фейк-ньюс" про Іванющенка

Адвокат Юрія Іванющенка Юрій Колесников спростував причетність бізнесмена до грошей, які нібито конфіскував суд Латвії.

Так Колесников прокоментував статтю на "Українській правді", в якій з посиланням на два джерела повідомляється, що конфісковані в Латвії 30 мільйонів доларів нібито належать Іванющенку.

"Можливо ви пам'ятаєте, але це вже не перший раз на "Українській правді" запускають цю інформацію. Таким чином зацікавлені особи намагалися чинити тиск на українські суди, які йшли по інших справах. Але незважаючи на це, ми виграли всі інстанції. Суди підтвердили необгрунтованість звинувачень, висунутих проти Юрія Іванющенка.

Всі правоохоронні органи 5 років намагалися знайти хоч якісь докази порушень з боку Іванющенка - все безрезультатно. Останнім рішенням від 29.07.2019 Верховний суд відмовив ГПУ у відкритті касаційного провадження. Плітки з латвійськими грошима – це абсурд. Ми вже не раз заявляли, що Юрій Іванющенко жодного відношення до зазначеного судового процесу не має, як і до грошей, які нібито були заарештовані латвійським судом", - заявив адвокат.

Юрій Іванющенко УНІАН

За його словами, інформаційний тиск на Іванющенко триває вже не один рік, але ніяких доказів проти бізнесмена українське слідство так і не могло призвести. Колесников підкреслив, що не брав участі ні в яких судових засіданнях в Латвії, хоча надає Іванющенку юридичні послуги вже багато років і в курсі всіх судових розглядів, пов'язаних з бізнесменом.

"До речі, згадана вами стаття навіть з першого погляду шита білими нитками. Все, що в ній є – це два таємничих джерела, на яких і побудована ця фальшива гіпотеза. Тобто, це типове вкидання – коли з якоюсь метою пишеться замовна стаття, а оскільки ніхто таке офіційно не підтвердить, тому як це відверта маячня, всі посилання йдуть на міфічне джерело. На джерело можна списати що завгодно, дуже зручний інструмент для фейк-ньюз", - сказав Колесников.

За його словами, Європейський Союз раніше визнав, що Іванющенко чистий перед законом, знявши з нього всі персональні санкції. "Суд в Латвії, наскільки я читав зі ЗМІ, триває вже не один рік. У ЄС про нього точно знали, але при цьому в 2017 році офіційно заявили, що Іванющенко чистий. Якби це було не так, не було б ніякого зняття санкцій", - сказав адвокат.

Також Колесников заявив, що підготує судові позови до ЗМІ, які будуть поширювати неправдиву інформацію про його клієнта. "Інформація брехлива, і ми, безумовно, будемо змушені реагувати на цю чорну кампанію проти нашого клієнта. Позови обов'язково будуть. Я закликаю "Українську правду" дати спростування цього фейку, інакше ми будемо змушені піти в суд", - резюмував Колесников.

Юрій Іванющенко fakty.ictv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні екснардеп Сергій Лещенко, який працював і нині пов'язаний з виданням "Українська правда", поширив фейкову новину про те, що Росія направила в Україну запит на екстрадицію одіозного олігарха Павла Фукса. Пізніше Лещенку довелося вибачатися за поширену брехню.

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