Відвели від житлових будинків: стало відомо про героїзм пілотів літака МАУ

Очевидці аварії українського Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані 8 січня впевнені, що пілоти робили все, щоб літак не впав на житлові будинки.
Один зі свідків трагедії розповів, що лайнер загорівся ще в повітрі. Про це повідомив Telegram-канал "RT на русском" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Правий борт і хвіст літака були повністю охоплені вогнем. Я думаю, пілот робив все можливе, щоб не впасти на житлові будинки. За 20-30 метрів від тих будинків борт впав у парку Лалі, знісши огорожу футбольного поля, а потім вибухнув і згорів", – зазначив він.
Жителі Ірану розповіли про героїзм пілотів літака МАУ
За словами чоловіка, після катастрофи найближчі 500-600 метрів від місця події були всіяні фрагментами мертвих тіл, які неможливо впізнати.
Журналістам ТСН місцеві розповіли, що їх розбудив потужний гуркіт, в оселях вилетіли вікна, налякані люди вибігали на вулицю, думаючи, що впав метеорит.
"Ми спали, коли впав літак. Прокинулися від гучного звуку й удару, подивилися у вікно й побачили величезну вогненну кулю. Подумали, що це палає вантажівка, а потім дізналися, що то був літак", – розповів один із них.
Люди вважають, що пілоти бачили, куди падає літак, і спеціально відвели його від житлових будинків.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто вижив, на місці катастрофи.
Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Авіакомпанія Boeing вперше прокоментувала трагедію.
У посольстві України в Ірані заявили, що версія теракту або ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Причиною назвали займання двигуна.
Рятувальники виявили "чорний ящик" українського літака Boeing 737, який розбився.
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