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9 січня • оновлено в 10:14
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Відвели від житлових будинків: стало відомо про героїзм пілотів літака МАУ

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Очевидці аварії українського Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані 8 січня впевнені, що пілоти робили все, щоб літак не впав на житлові будинки.

Один зі свідків трагедії розповів, що лайнер загорівся ще в повітрі. Про це повідомив Telegram-канал "RT на русском" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Правий борт і хвіст літака були повністю охоплені вогнем. Я думаю, пілот робив все можливе, щоб не впасти на житлові будинки. За 20-30 метрів від тих будинків борт впав у парку Лалі, знісши огорожу футбольного поля, а потім вибухнув і згорів", – зазначив він.

Жителі Ірану розповіли про героїзм пілотів літака МАУ

Жителі Ірану розповіли про героїзм пілотів літака МАУ

За словами чоловіка, після катастрофи найближчі 500-600 метрів від місця події були всіяні фрагментами мертвих тіл, які неможливо впізнати.

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Журналістам ТСН місцеві розповіли, що їх розбудив потужний гуркіт, в оселях вилетіли вікна, налякані люди вибігали на вулицю, думаючи, що впав метеорит.

"Ми спали, коли впав літак. Прокинулися від гучного звуку й удару, подивилися у вікно й побачили величезну вогненну кулю. Подумали, що це палає вантажівка, а потім дізналися, що то був літак", – розповів один із них.

Люди вважають, що пілоти бачили, куди падає літак, і спеціально відвели його від житлових будинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Тег
МАУ
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Вечная память погибшим. Соболезнования родным и близким. Экипажу - СУГС!
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Lebedinec Oleg UA
Lebedinec Oleg UA
Как бля очевидец ? Шо вы печатаете вообще подурели ? Что можно увидеть да еще и ночью .кЧасть самолета он видел какая загорелась.....
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Lebedinec Oleg UA, тут все наркоманы
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