Відвели від житлових будинків: стало відомо про героїзм пілотів літака МАУ

Очевидці аварії українського Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані 8 січня впевнені, що пілоти робили все, щоб літак не впав на житлові будинки.

Один зі свідків трагедії розповів, що лайнер загорівся ще в повітрі. Про це повідомив Telegram-канал "RT на русском" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Правий борт і хвіст літака були повністю охоплені вогнем. Я думаю, пілот робив все можливе, щоб не впасти на житлові будинки. За 20-30 метрів від тих будинків борт впав у парку Лалі, знісши огорожу футбольного поля, а потім вибухнув і згорів", – зазначив він.

Жителі Ірану розповіли про героїзм пілотів літака МАУ

За словами чоловіка, після катастрофи найближчі 500-600 метрів від місця події були всіяні фрагментами мертвих тіл, які неможливо впізнати.

Журналістам ТСН місцеві розповіли, що їх розбудив потужний гуркіт, в оселях вилетіли вікна, налякані люди вибігали на вулицю, думаючи, що впав метеорит.

"Ми спали, коли впав літак. Прокинулися від гучного звуку й удару, подивилися у вікно й побачили величезну вогненну кулю. Подумали, що це палає вантажівка, а потім дізналися, що то був літак", – розповів один із них.

Люди вважають, що пілоти бачили, куди падає літак, і спеціально відвели його від житлових будинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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