Відведення військ у Петрівському: Україна й терористи зробили заяву

Терроррісти "ДНР" 4 листопада о 12:00 випустили в небо сигнальну білу ракету в знак готовності розпочати процес розведення військ на ділянці Петрівське – Богданівка.

Як пишуть сепаратистські сайти, терористи після відповідного сигналу чекають на дзеркальні дії ЗСУ. Тільки після цього сторони випустять у небо зелені ракети, що знаменують початок процесу розведення.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському не розпочалося через порушення семиденного режиму припинення вогню на відповідній ділянці.

Терористи випустили білу ракету Скриншот відео

"За нашими оцінками, розведення мало початися сьогодні (4 листопада. - Ред.). Але кілька днів тому були обстріли в зоні розведення, що зафіксовано місією ОБСЄ. Тому ми були змушені перенести це розведення на той період, коли знову, як ми домовилися в 2016 році, буде досягнутий семиденний період тиші", – повідомив він.

Пристайко додав, що після розведення в Петрівському будуть завершені всі передумови для проведення саміту в "нормандському форматі".

"Розраховую, що Російська Федерація все-таки знайде цього разу час для того, щоб чотири лідери зустрілися. Наші німецькі та французькі колеги готові. Очевидно, що президент Зеленський теж готовий до цієї зустрічі", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представники "Л/ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ поблизу Петрівського.

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