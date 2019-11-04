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4 листопада • оновлено в 14:03
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/ Розслідування

Відведення військ у Петрівському: Україна й терористи зробили заяву

7.3т Читати матеріал російською

Терроррісти "ДНР" 4 листопада о 12:00 випустили в небо сигнальну білу ракету в знак готовності розпочати процес розведення військ на ділянці Петрівське – Богданівка.

Як пишуть сепаратистські сайти, терористи після відповідного сигналу чекають на дзеркальні дії ЗСУ. Тільки після цього сторони випустять у небо зелені ракети, що знаменують початок процесу розведення.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському не розпочалося через порушення семиденного режиму припинення вогню на відповідній ділянці.

Терористи випустили білу ракету

Терористи випустили білу ракету

Скриншот відео

"За нашими оцінками, розведення мало початися сьогодні (4 листопада. - Ред.). Але кілька днів тому були обстріли в зоні розведення, що зафіксовано місією ОБСЄ. Тому ми були змушені перенести це розведення на той період, коли знову, як ми домовилися в 2016 році, буде досягнутий семиденний період тиші", – повідомив він.

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Пристайко додав, що після розведення в Петрівському будуть завершені всі передумови для проведення саміту в "нормандському форматі".

"Розраховую, що Російська Федерація все-таки знайде цього разу час для того, щоб чотири лідери зустрілися. Наші німецькі та французькі колеги готові. Очевидно, що президент Зеленський теж готовий до цієї зустрічі", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представники "Л/ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ поблизу Петрівського.

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Тема
Відведення військ на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Опять Киев сорвал отвод войк.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Після цього для зустрічі підуть нові умови
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К. Алла
К. Алла
А зачем нужны эти 7 дней тишины? Развести их по углам, и никто уже не сможет дострелить до врага. Не понимаю, чего ждать. Заморозка этого конфликта - первое и главное, что нужно сделать для мира. Какой мир, когда стреляют?
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