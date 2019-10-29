Відведення військ у Золотому: у штабі ООС прокоментували слова Пристайка

Оновлено! Станом на 13:41 з'явилося офіційне підтвердження штабу ООС про початок двостороннього розведення військ біля Золотого на Донбасі.
У штабі Операції об'єднаних сил не підтвердили слова глави МЗС України Вадима Пристайка про те, що українська сторона 29 жовтня починає відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.
Про це стало відомо з офіційного коментаря штабу ООС для ВВС News Україна. "Ми не підтверджуємо інформацію міністра Пристайка", – відповів спікер штабу ООС на питання журналіста про те, чи справді процес вже почався.
Аналогічну інформацію озвучив "Укрінформу" й начальник пресцентру штабу ООС Андрій Агєєв. За його словами, ніяких заходів для відведення військ у Золотому поки не вживалося.
"Я не можу коментувати міністра закордонних справ, але у нас підтвердженої від нашого командування (командування ООС. – Ред.) ніякої інформації на ранок не було. Ніяких рухів у напрямку розведення сторін поки не проводиться", – зазначив Агєєв.
Розведення військ на Донбасі
ТСН
Крім того, на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook з'явилося повідомлення про чергові порушення терористами режиму тиші на Донбасі.
"НЗФ РФ, заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, 28 жовтня п'ять разів здійснили обстріл із великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС і стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4 ). Незважаючи на готовність Збройних сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей і взятих на себе зобов'язань", – зазначається у зведенні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про досягнення домовленостей щодо розведення військ у Петровському й Золотому президент Володимир Зеленський повідомив 1 жовтня на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра".
Після розведення сил очікується проведення виборів у ОРДЛО.
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