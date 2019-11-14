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14 листопада • оновлено в 15:39
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Відведення військ у Золотому: терористів спіймали на підлій провокації. Відео

1.1т
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У мережі опублікували відео, на якому показано обстріл терористами села Золоте, вже після розведення військ.

Запис на YouTube виклав "Національний корпус", на якому зафіксовані порушення режиму тиші.

"Звуки "розведення" в Золотому-4. Вчора, 13 листопада, стали свідками чергових обстрілів з різних калібрів районів Золотого-4. Режим тиші, як чуємо, не працює", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці Національної гвардії України розповіли, що російські окупанти на Донбасі жодного дня не дотримуються режиму тиші й постійно ведуть обстріли українських позицій. Ба більше, вони надсилають у зону бойових дій снайперів-спецназівців, які весь час "полюють" на захисників України.

Раніше українські воїни, що обороняють Новотошківське в Луганській області, розповіли, що російські війська на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ, прикриваючись місцевими жителями.

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

QHA

Також терористи "ЛНР" влаштували нові провокації на Донбасі, обстрілявши селище Новотошківське Луганської області.

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Читайте всі новини по темі "Відведення військ на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олексій Тітофф, Тимур Григоренко
Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Деревья и звуки выстрелов. А "подлая провокация" где?
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иловайский юрий
иловайский юрий
Кристина Стефанова, за деревом же)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Луцький Руслан, идиот
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