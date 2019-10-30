Відведення військ у Золотого: опублікована схема

В мережі опублікована схема розведення сил у Золотого в Луганській області, яка стартувала 29 жовтня.

Карта була надана прес-центром штабу Операції Об'єднаних сил, передають "Новости Донбасса".

ЗСУ

Як повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, після відводу військ в населених пунктах залишаться Національна гвардія, співробітники Національної поліції і соціальні служби, передає УНН.

"Ні в якому разі ця зона не залишається запущеною, так звана сіра зона. Вона і не сіра - це наша територія, і там працює Національна гвардія, Національна поліція, соціальні служби, і турбота про жителів залишається", - зазначив він.

При цьому Корнієнко додав, що до виборів на Донбасі ще залишається "довгий шлях", тепер же слід очікувати переговорів в "нормандському форматі".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

29 жовтня в полудень почалося дзеркальне розведення військ на ділянці у Золотого. Процес відведення контролюють спостерігачі ОБСЄ.

У штабі ООС заявили, що початку розведення передував семиденний режим припинення вогню на цій ділянці.

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