Відведення військ у Золотого: опублікована схема

В мережі опублікована схема розведення сил у Золотого в Луганській області, яка стартувала 29 жовтня.
Карта була надана прес-центром штабу Операції Об'єднаних сил, передають "Новости Донбасса".
ЗСУ
Як повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, після відводу військ в населених пунктах залишаться Національна гвардія, співробітники Національної поліції і соціальні служби, передає УНН.
"Ні в якому разі ця зона не залишається запущеною, так звана сіра зона. Вона і не сіра - це наша територія, і там працює Національна гвардія, Національна поліція, соціальні служби, і турбота про жителів залишається", - зазначив він.
При цьому Корнієнко додав, що до виборів на Донбасі ще залишається "довгий шлях", тепер же слід очікувати переговорів в "нормандському форматі".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
29 жовтня в полудень почалося дзеркальне розведення військ на ділянці у Золотого. Процес відведення контролюють спостерігачі ОБСЄ.
У штабі ООС заявили, що початку розведення передував семиденний режим припинення вогню на цій ділянці.
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